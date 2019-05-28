Начальник генштаба ВСУ опозорился перед Владимиром Зеленским

Свежеиспеченный начальник генштаба украинской армии, генерал-лейтенант Руслан Хомчак опозорился перед президентом страны Владимиром Зеленским. Сопровождая главу государства в поездке на Донбасс, военачальник неправильно надел бронежилет - задом наперед.

Конфуз удалось обнаружить благодаря пресс-службе украинского президента, которая опубликована подробный фотоотчет о посещении станицы Луганской. На снимках можно увидеть, что генерал-лейтенант допустил серьезную ошибку с точки зрения безопасности и соблюдения устава.

Позже скандальные фотографии были удалены, но пользователи интернета успели их растиражировать, сопроводив язвительными и оскорбительными комментариями. Обвинения в непрофессионализме были самыми мягкими. Досталось от блогеров и Владимиру Зеленскому и его свите. Дело в том, что президент и сопровождавшие его лица прибыли на позиции военных в светлой гражданской одежде. В результате наблюдательные посты ВСУ и огневые точки оказались "засвечены".

"В данном случае налицо пренебрежение элементарной безопасностью верховного главнокомандующего, который не просто выделялся из "тусовки", но и демаскировал все позиции", - сообщают украинские СМИ. Кстати, они же связывают нового начальника генштаба ВСУ с поражением украинской армии летом 2014 года под Иловайском. Когда украинские военные угодили в окружение и потеряли, по различным оценкам, от 400 до 1500 человек убитыми.