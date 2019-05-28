Охраной границ Китая займутся дроны и спутники

Китайская оборонная корпорация China North Industries Group Corp Ltd (NORINCO) заявила, что строит новую пограничную и береговую оборонительную систему по всей стране с национальной спутниковой навигационной системой BeiDou, или BDS. Сообщили об этом в ходе десятой конференции по спутниковой навигации, которая состоялась в Пекине.

Как пишет издание Defense-aerospace, система с кодовым названием "BeiDou + Land and Maritime Defense and Control System" предназначена для обеспечения высокоточного мониторинга и связи для сотрудников пограничной службы и беспилотных летательных аппаратов. На платформе BeiDou компания планирует построить наземные опорные станции непрерывного действия (CORS). Они будут располагаться через каждые 40 - 50 километров вдоль сухопутной и морской границы КНР. Система позволит определять положение движущихся целей с точностью до сантиметров, а неподвижных - до миллиметров.

В издании отмечается, что в Поднебесной уже развернуты и введены в эксплуатацию две тысячи станций в приграничных и внутренних регионах, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинцию Юньнань на северо-западе Китая, а также острова и рифы в Южно-Китайском море.

По утверждениям китайских экспертов, благодаря высокоточной системе, беспилотники смогут проводить регулярные патрулирования в регионах с опасным климатом или географическими условиями. Таким образом будет повышаться безопасность самих пограничников. А еще BeiDou предоставляет им возможность коротких сообщений, что позволит быстрее и эффективнее реагировать на непредвиденные ситуации.