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28.05.2019,  
09:53
Текст:  Антон Валагин

Появились фото подлодки США после столкновения с горой

В Сети опубликованы фото атомной подводной лодки ВМС США San Francisco, сделанные после столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане.

Фото: Bundeswehr-Fotos/wikimedia.org
Повреждения севшей на дно немецкой субмарины оказались незначительными

Авария произошла в январе 2015 году в 364 милях к юго-востоку от острова Гуам. На глубине 160 метров и полном ходу подлодка врезалась в подводную гору, не нанесенную на карты. Столкновение было настолько серьезным, что корабль едва не погиб - носовые балластные цистерны оказались пробиты, раненый экипаж вел долгую борьбу за живучесть, стремясь обеспечить положительную плавучесть San Francisco. 98 членов экипажа из 110 получили травмы, 24-летний помощник машиниста  Джозеф Аллен скончался на вторые сутки после аварии от травмы головы.

Подлодке удалось всплыть на поверхность и запросить помощь. Корабль отбуксировали в док, где, помимо разрушения балластных цистерн, диагностировали серьезные повреждения сонара. Но прочный корпус пробит не был, что позволило избежать катастрофы. Не пострадал и реакторный отсек. После ремонта лодка продолжила службу.

USS San Francisco относится к классу многоцелевых ударных АПЛ типа Los Angeles. Лодка имеет 12 вертикальных шахт для запуска крылатых ракет Harpoon и Tomahawk, четыре торпедных аппарата. Порт приписки Норфолк.

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