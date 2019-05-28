Постоянно чихающему британскому коту не могут найти хозяина

Постоянно чихающему британскому коту по кличке Элиот не могут найти нового хозяина, пишет Independent.

Девятилетний кот находится в центре кошачьей защиты в восточном Сассексе. В приют его сдал в марте прежний хозяин, который страдал от сильной аллергии.

У кота достаточно редкое заболевание: из-за острой формы ринита и заложенности носа он постоянно чихает. Большая часть на содержание Элиота у его прежнего хозяина уходила на покупку лекарств и оплату услуг ветеринаров.

В приюте уверяют, что у кота прекрасный и ласковый характер и надеются, что в ближайшее время он сможет найти себе нового владельца.