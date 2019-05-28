В Якутске за неделю четыре человека выпали из окон многоэтажек

В Якутске в течение шести дней четыре человека выпали из окон многоэтажных домов. Трое разбились насмерть.

В минувший понедельник вечером две 15-летние одноклассницы выпали из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Одна скончалась на месте. За жизнь второй до последнего бились врачи. Однако, как сообщила корреспонденту "РГ" по телефону старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая, спасти ее тоже не удалось. Девочка скончалась в больнице.

Несколькими днями ранее, 23 мая на капоте припаркованной у подъезда жилого дома машины было обнаружено тело мужчины. Надежда Дворецкая отметила, что погибший 1980 года рождения тоже выпал из окна - с девятого этажа.

За день до этого, 22 мая из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома выпала женщина. Она упала на козырек парадного входа, получив открытый перелом берцовой кости. Пострадавшую госпитализировали.

Все эти случаи произошли в разных районах города. По фактам падений со смертельным исходом следователи проводят проверки.