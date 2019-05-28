Раненную топором школьницу доставят из Вольска в Саратов

12-летнюю школьницу, которую ранили в школе в Вольске, доставят для лечения в областной центр.

В пресс-службе губернатора Саратовской области корреспонденту "РГ" сообщили, что пострадавшую школьницу перевозят в Саратов на самолете санитарной авиации.

- В больнице Вольска ей провели предварительную обработку раны, по решению консилиума врачей она будет доставлена санитарной авиацией в лечебное учреждение Саратова для оказания дальнейшей медицинской помощи, - рассказала пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

Ранее сообщалось, что пострадавшая школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

Девочка пострадала в результате нападения на нее подростка, состоявшего, по некоторым сведениям, на учете у психиатра. Мальчик, якобы находившийся на домашнем обучении, пришел в школу № 4 в поселке Большевик Вольска с топором и ударил им одну из учениц.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал наказать должностных лиц, которые халатно отнеслись к своим обязанностям и допустили случившееся.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней в причинах трагического инцидента в школе в Вольске будет также разбираться детский омбудсмен Анна Кузнецова.