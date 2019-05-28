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28.05.2019,  
14:09
Текст:  Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье прилетел новейший штурмовик Су-25СМ3 "Суперграч"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Штурмовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО пополнилась новейшим штурмовиком Су-25СМ3, также известным, как "Суперграч". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Фото: Владимир Пасякин
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Новая боевая машина поступила на вооружение 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае с завода-изготовителя, преодолев по воздуху более 800 километров.

Сейчас машину проверяют специалисты, которые подготовят все ее агрегаты и механизмы к эксплуатации в различных условиях. 

Ранее в авиационную часть 4-ой армии ВВС и ПВО уже поступили три таких самолета. Таким образом, Ставрополье полностью укомплектовано эскадрильей новых штурмовиков.

Справка "РГ"

Самолет Су-25СМ3 является модернизированной версией советского бронированного дозвукового штурмовика С-25 ("Грач"), совершившего первый полет 22 февраля 1975 года.

"Грач" принимал участие во множестве военных конфликтах, включая Афганскую, Ирано-Иракскую, Абхазскую, Чеченскую и Сирийскую войны.

Внешне в процессе модернизации самолет не изменился, а вот способности его значительно выросли. Он обзавелся системой ГЛОНАСС, получил лазерный индикатор прицела, который выводит на экран информацию о состоянии машины.

"Суперграч" может запускать ракеты, сбрасывать авиабомбы на значительном удалении от цели и даже из-за облаков.

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