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28.05.2019,  
13:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Малый ракетный корабль "Советск" прошел ходовые испытания

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск" (шифр "Каракурт") завершил этап заводских ходовых испытаний. Они прошли в акватории Ладожского озера.

Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ
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Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, испытания прошли успешно. Экипаж "Советска" и сдаточная команда проверили ходовые особенности и работу систем жизнеобеспечения корабля.

Проект 22800 - это многоцелевые малые ракетно-артиллерийские корабли. Предназначены для ведения боев в ближней морской зоне. Вооружены ракетными комплексами "Калибр-НК", современными комплексами радиотехнического и противодиверсионного вооружения, переносными зенитно-ракетными комплексами.

Корабли строятся с 2015 года. Их длина - 67 метров, ширина - одиннадцать. Автономность плавания - 15 суток.

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