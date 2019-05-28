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В Петербурге Филипп Киркоров проехал на катере с автоматом в руках

Поп-музыка
    28.05.2019, 16:24
Текст:   Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Известный певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором мы видим, как он с автоматом в руке стоит на палубе катера, а за его спиной угадываются виды исторического центра Петербурга.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе певца, сейчас в Петербурге ведутся съемки клипа на песню "Лунный гость". Сценарий ролика не раскрывается.

Фото: youtube.com
Вышел новый клип "Ленинграда" - с припевом "Все идет по плану"

Музыку к песне написал композитор Алексей Романоф, стихи - Михаил Гуцериев. Съемки клипа ведутся студией "Худяков production”.

Поклонники творчества Филиппа Киркорова высоко оценили образ артиста для клипа, в частности, певца сравнили с бойцом морского спецназа.

В пресс-службе артиста говорят, что клип на песню "Лунный гость" выйдет совсем скоро, но уже в июне Киркоров покажет поклонникам полную версию ролика на другую песню - "Стеснение пропало". Фрагмент клипа певец опубликовал 30 апреля в день своего рождения.

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