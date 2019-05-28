Три жительницы Ростова задержаны за убийство мужчины

В Ростове три женщины проходят по уголовному делу, возбужденному по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщает Следственный комитет региона.

По версии следствия, 25 мая 2019 года три подруги на почве личных неприязненных отношений, инициировали драку со своим знакомым. После нанесения ударов руками и ногами по телу и голове 41-летний мужчина скончался.

Как проинформировали в Следственном комитете по Ростовской области, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.