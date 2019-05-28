Срок эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, которые планируется использовать в качестве носителя гиперзвукового боевого блока "Авангард", удалось продлить. Теперь они могут стоять на боевом дежурстве в РВСН более 36 лет. Об этом сообщил Герой Труда РФ, гендиректор и генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.

"Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире", - заявил он в интервью ТАСС. Решение этой важнейшей задачи потребовало множества научных исследований и опытно-конструкторских работ. В частности, были определены запасы прочности силовых конструкций ракеты, известной на Западе под названием "Стилет". Конструкторы также тщательно проверили состояние стенок ее топливных баков, проанализировали состав ракетного топлива, провели испытания в климатических камерах. Зато теперь на обновленный стратегический боеприпас без каких-либо опасений можно ставить гиперзвуковой "Авангард".

Ранее сообщалось, что первый полк, оснащенный такими комплексами, развернут до конца 2019 года. Произойдет это в Домбаровской 13-й ракетной дивизии РВСН, которая дислоцируется в Оренбургской области. На ее вооружении сейчас как раз стоят "Стилеты". А будут - тяжелые "Сарматы", что определило не только очередность в поставках войскам новейших гиперзвуковых блоков, но и необходимость продления сроков эксплуатации ракеты "Стилет".

Как долго УР-100Н УТТХ будет использоваться в качестве носителя "Аванграда", пока сказать сложно. Эксперты говорят, что все будет зависеть от принятия на вооружение и графика серийного производства тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Именно на нее планируют в дальнейшем устанавливать суперблок. Во всяком случае, Александр Леонов не исключил возможность того, что работы по увеличению эксплуатационного срока "Стилетов" могут быть продолжены.

Несмотря на приличный возраст ( эта ракета производится с середины 70-х годов прошлого века), благодаря ряду модернизаций она по-прежнему остается очень грозным стратегическим оружием. По данным из открытых источников, сейчас на вооружении РВСН стоит три десятка "Стилетов" шахтного базирования. Каждая ракета весит более ста тонн и оснащена шестью ядерными блоками индивидуального наведения мощностью 750 килотонн. Они достанут цель на дальности в 10 тыс. км, причем вероятное отклонение от объекта атаки при этом составит считанные метры.