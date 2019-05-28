Стартовали продажи в одном из самых ожидаемых проектов на севере Москвы

В Северном административном округе стартовали продажи в новом жилом комплексе "Балтийский", доступно 728 квартир площадью от 23 до 108,7 квадратных метра. Минимальная стоимость квартиры на старте - от 7 миллионов рублей.

"Москомстройинвест одобрил реализацию гражданам по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) жилого комплекса в Старопетровском проезде, вл. 8. ООО "Специализированный застройщик "Старопетровский" получил заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС)", - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Жилой комплекс состоит из трех корпусов (17-22 этажа) с собственным детским садом, физкультурно-оздоровительным комплексом, электрозаправкой автомобилей и дополнительными сервисами для повышенного комфорта жильцов. На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, в подземной части - кладовые и парковка, с которой можно сразу, не выходя на улицу, подняться в квартиру. Для гостей предусмотрены отдельные парковочные места по периметру прилегающей к дому территории. На внутренней территории комплекса разместятся спортивные площадки и детские игровые зоны.

"Балтийский" расположен в сложившемся районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Транспортная доступность - отличительная особенность и одно из преимуществ жилого комплекса. Он находится в тихом квартале на удобном расстоянии от станции метро "Войковская" и платформы МЦК "Балтийская". Ленинградское шоссе обеспечивает практически бессветофорное движение до центра Москвы и МКАД, быстро и удобно можно доехать до аэропорта "Шереметьево".

В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса находятся торгово-развлекательный комплекс "Метрополис", медицинские центры, школы, парки имени Воровского и Покровское-Стрешнево. А близость Химкинского водохранилища создаст благоприятные условия для пляжного отдыха, яхтинга и занятий водными видами спорта.

Квартиры в комплексе свободной планировки и позволяют зонировать пространство с учетом личных предпочтений владельцев. Большие окна и высокие потолки создают ощущение пространства и свободы в квартире, позволяют разработать ультрамодный, уникальный, эргономичный дизайн интерьера. Покупателям доступно 50 вариантов планировочных решений.

Материал предоставлен пресс-службой компании "РГ-Девелопмент"