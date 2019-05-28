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28.05.2019 20:05
Рубрика: Спорт

Дерби будет жарким

Лондонские "Челси" и "Арсенал" сыграют в среду в финале Лиги Европы
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
В среду вечером в Баку определится обладатель второго по значимости футбольного клубного трофея. В финальном матче Лиги Европы встретятся лондонские "Челси" и "Арсенал".
Последний матч между "Челси" и "Арсеналом" завершился победой "канониров" со счетом 2:0. Фото: REUTERS Последний матч между "Челси" и "Арсеналом" завершился победой "канониров" со счетом 2:0. Фото: REUTERS
Последний матч между "Челси" и "Арсеналом" завершился победой "канониров" со счетом 2:0. Фото: REUTERS

Удивительно, но для "канониров", которых с этого сезона тренирует бывший рулевой московского "Спартака" Унаи Эмери, нынешний финал - седьмой за все время выступлений в еврокубках. Это если брать все турниры. Если же говорить только о Лиге чемпионов и Кубке УЕФА (прежнее название Лиги Европы), то здесь все печально: "Арсенал" лишь дважды участвовал в решающих встречах и оба раза уступал.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Матч играет огромную роль для "Арсенала". И дело не только в том, что в случае победы лондонцы завоюют первый еврокубок в истории. "Канониры" не попали в Лигу чемпионов по итогам английского первенства, финишировав на пятом месте. И теперь пробиться в турнир они могут только за счет победы в Лиге Европы.

Особые надежды в связи с этим болельщики и руководство "Арсенала" связывают с Эмери. После неудачной командировки в Россию семь лет назад специалист здорово прибавил. С тех пор он выиграл десять трофеев. Самое главное - Унаи трижды подряд завоевал Лигу Европы с "Севильей". А теперь вот вышел в финал турнира с новой командой.

- Когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в чемпионате Англии. Пришлось их переучивать. Я понимаю их, но это мне решать - кому предоставить отдых, а кому нет. Что касается финала, то мы очень хотим выиграть, - считает Эмери.

Нет сомнений: именно сегодняшний матч является ключевым для "Арсенала" в завершающемся сезоне. Если "канониры" выиграют - все посчитают его успешным. Особенно с учетом того, что Эмери только год тренирует команду. В случае же поражения лондонцы не только в третий раз подряд останутся за бортом Лиги чемпионов, но и лишатся возможности реально усилить состав ближайшим летом. По информации СМИ, руководство клуба обещало Эмери 120 миллионов евро на трансферы, если "Арсенал" завоюет Лигу Европы, и в три раза меньше в случае неудачи.

Бывший тренер "Спартака" Унаи Эмери может привести "Арсенал" к первой в истории победе в одном из двух главных еврокубковых турниров

Сам Эмери реагирует на эти разговоры спокойно. И подчеркивает, что его главная задача - вернуть "канониров" в десятку лучших клубов Европы.

- Я не обещал "Арсеналу" титулов. Я обещал бороться за них и делать для этого все возможное, - отметил Эмери. - Наша цель - вернуться в топ-10 сильнейших в Европе.

Фото: REUTERS/Jon Nazca
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В отличие от соперника "Челси" уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Но ситуация в клубе продолжает оставаться неспокойной. Не исключено, что сегодняшний матч станет последним не только для главного тренера "синих" Маурицио Сарри, но и для лидера лондонцев Эдена Азара. Буквально за сутки до финала бельгиец намекнул: он собирается красиво проститься с командой. Скорее всего, уже летом Азар перейдет в "Реал".

- Для меня встреча с "Арсеналом" может стать особенной еще и потому, что я могу уйти из "Челси". Если мы победим, то это будет идеальное прощание, - заявил Азар.

Что касается Сарри, то его на протяжении всего сезона критикуют и ждут отставки. При этом "Челси" занял по итогам первенства Англии третье место и напрямую вышел в Лигу чемпионов. А теперь поборется за Лигу Европы.

Но, по сообщениям британских СМИ, руководство лондонского клуба уже решило отправить итальянца в отставку. Впрочем, сам Сарри никак не комментирует эти новости и предпочитает говорить только о предстоящем дерби с "Арсеналом".

Небольшое предпочтение в финале букмекеры отдают "Челси". Эксперты принимают ставки на итоговый успех "синих" с расчетом 1 к 1,75, "Арсенала" - 1 к 2,05.

Где будем смотреть

29 мая, среда "Матч ТВ"

21.50 "Челси" - "Арсенал". Прямая трансляция.

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