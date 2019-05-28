В Японии мужчина напал с ножами на группу школьников

Новости

Врач назвал главные правила использования кондиционеров 18:26
В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр 18:25
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста 18:22
В Кремле заявили об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа 18:19
В Амурской области полицейских заподозрили в избиении мужчины 18:17
В Саратовскую областную больницу доставили раненную топором школьницу 18:15
На Алтае задержан создатель криптовалютной пирамиды 18:12
В Кремле нет ясности по встрече "нормандской четверки" 18:11
В Госдуме назвали ситуацию в Косово правовым беспределом 18:11
Названы самые дорогие арендные усадьбы в России 18:05
Видео: как отреагировали актеры "Игры престолов" на финал сериала 18:05
Эксперты отметили снижение эффективности Twitter-аккаунта Трампа 18:04
Российские угольщики запросили разрешения на экспорт в Украину 18:02
В Гатчине лебедь-вдовец взял на себя воспитание птенца 17:53
Как избежать ошибок при обмене валюты 17:40
Во Львове потребовали от Зеленского говорить только на украинском языке 17:38
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды 17:38
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу 17:30
Renault предложила россиянам уникальный кросс-купе Arkana 17:30
Испанский король Хуан Карлос окончательно отойдет от общественной жизни 17:17
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово 17:17
В Беларуси повысят прозрачность в работе общественных объединений 17:10
Москвичи выберут районы для электронного голосования 17:07
Chery начала продажу самой доступной версии кроссовера Tiggo 7 17:01
Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 18:11
Рубрика: В мире

Убил на эмоциях

В Японии мужчина напал с ножами на группу школьников
Текст: Александр Ленин
В Японии мужчина с ножами напал на школьников с родителями. Погибли двое - девочка одиннадцати лет и 39-летний чиновник министерства иностранных дел. Ранения получили еще семнадцать человек, четверо из которых в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Трагедия произошла в 7.45 по местному времени в районе Тама города Кавасаки. Очевидцы рассказали, что бойню устроил японец в возрасте около 50 лет, одетый в черные рубашку и брюки, подстриженный наголо. Преступник орудовал сразу двумя ножами. Во время атаки на детей мужчина постоянно кричал: "Я убью вас!" Правоохранители задержали убийцу, однако тот успел нанести себе смертельное ранение в шею, от которого скончался в больнице. Позже в его рюкзаке были обнаружены еще два ножа.

Вспышки агрессии с фатальными последствиями для жителей Японии перестали быть редкостью

Глава японского правительства Синдзо Абэ обещал сделать все возможное для защиты детей в стране. Руководители ведомств 29 мая соберутся на внеплановое совещание, где рассмотрят введение мер, которые позволят избежать повторения случившегося. Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма распорядился усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов. Рассматривается вопрос о привлечении к защите детей представителей национальных сил самообороны.

В Китае мужчина напал с ножом на учеников начальной школы

Спонтанные вспышки агрессии с фатальными последствиями для жителей островного государства перестали быть редкостью. Благополучная Япония со строгими правилами и чрезмерной зарегулированностью жизни, где не принято быть слишком откровенным и жаловаться на собственные неудачи, зачастую не позволяет людям выплеснуть отрицательные эмоции. Как итог, никогда прежде не замешанные в криминале, переполненные негативом японцы периодически выходят на улицы и совершают страшные преступления.

В этой связи достаточно вспомнить случай трехгодичной давности. Молодой человек устроил резню в доме инвалидов города Сагамихара префектуры Канагава. Он убил девятнадцать человек, еще 40 получили ранения. После содеянного преступник сдался властям.

Недавно угрозы поступили принцу Страны восходящего солнца Хисахито, внуку отрекшегося 30 апреля от престола императора Акихито. Как позже установили полицейские, Каору Хасэгава под видом рабочего проник в здание школы в токийском районе Бункё-ку, где учится мальчик, и оставил на парте члена монаршей семьи два ножа. Лезвия были привязаны к 60-сантиметровой алюминиевой палке и выкрашены в розовый цвет. После задержания злоумышленник сознался, что хотел убить принца. В настоящее время японца проверяют на предмет психического расстройства.

 

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо