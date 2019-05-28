В Японии мужчина напал с ножами на группу школьников

В Японии мужчина с ножами напал на школьников с родителями. Погибли двое - девочка одиннадцати лет и 39-летний чиновник министерства иностранных дел. Ранения получили еще семнадцать человек, четверо из которых в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Трагедия произошла в 7.45 по местному времени в районе Тама города Кавасаки. Очевидцы рассказали, что бойню устроил японец в возрасте около 50 лет, одетый в черные рубашку и брюки, подстриженный наголо. Преступник орудовал сразу двумя ножами. Во время атаки на детей мужчина постоянно кричал: "Я убью вас!" Правоохранители задержали убийцу, однако тот успел нанести себе смертельное ранение в шею, от которого скончался в больнице. Позже в его рюкзаке были обнаружены еще два ножа.

Вспышки агрессии с фатальными последствиями для жителей Японии перестали быть редкостью

Глава японского правительства Синдзо Абэ обещал сделать все возможное для защиты детей в стране. Руководители ведомств 29 мая соберутся на внеплановое совещание, где рассмотрят введение мер, которые позволят избежать повторения случившегося. Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма распорядился усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов. Рассматривается вопрос о привлечении к защите детей представителей национальных сил самообороны.

Спонтанные вспышки агрессии с фатальными последствиями для жителей островного государства перестали быть редкостью. Благополучная Япония со строгими правилами и чрезмерной зарегулированностью жизни, где не принято быть слишком откровенным и жаловаться на собственные неудачи, зачастую не позволяет людям выплеснуть отрицательные эмоции. Как итог, никогда прежде не замешанные в криминале, переполненные негативом японцы периодически выходят на улицы и совершают страшные преступления.

В этой связи достаточно вспомнить случай трехгодичной давности. Молодой человек устроил резню в доме инвалидов города Сагамихара префектуры Канагава. Он убил девятнадцать человек, еще 40 получили ранения. После содеянного преступник сдался властям.

Недавно угрозы поступили принцу Страны восходящего солнца Хисахито, внуку отрекшегося 30 апреля от престола императора Акихито. Как позже установили полицейские, Каору Хасэгава под видом рабочего проник в здание школы в токийском районе Бункё-ку, где учится мальчик, и оставил на парте члена монаршей семьи два ножа. Лезвия были привязаны к 60-сантиметровой алюминиевой палке и выкрашены в розовый цвет. После задержания злоумышленник сознался, что хотел убить принца. В настоящее время японца проверяют на предмет психического расстройства.