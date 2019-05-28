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28.05.2019 15:16
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Здоровье мам и детей в КНР заметно улучшилось

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", 27 мая Национальная комиссия по здравоохранению КНР опубликовала "Доклад о развитии охраны здоровья матери и ребенка в Китае" за 2019 год.
В нем говорится, что в 2018 году уровень материнской смертности в Китае снизился до 18,3 на 100 тысяч, а коэффициент младенческой смертности снизился до 6,1 на тысячу родившихся. За последние десять лет значительно улучшилось здоровье матерей и детей.

Здоровье матерей и детей в Китае неуклонно улучшается. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Здоровье матерей и детей в Китае неуклонно улучшается. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Здоровье матерей и детей в Китае неуклонно улучшается. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Такие показатели, как материнская и младенческая смертность, являются основными для оценки здоровья жителей страны. Согласно отчету, уровень материнской смертности в Китае неуклонно снижается. В 2018 году он сократился на 79,4 процента по сравнению с 1990 годом, заметно сократился разрыв между городскими и сельскими районами.

Кроме того, уровень смертности новорожденных, младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет в 2018 году был более чем на 80 процентов ниже, чем в 1991 году.

"В среднем по стране некоторые показатели в Китае сопоставимы с показателями ряда развитых стран, - говорит Лю Цзяньмен, директор Института репродуктивного здоровья Пекинского университета и заведующий Национальным бюро ежегодных отчетов по охране здоровья матери и ребенка. - А в некоторых провинциях с более быстрым экономическим развитием они даже лучше, чем в развитых странах".

Уровень смертности неуклонно снижается, а разрыв между городскими и сельскими регионами значительно сокращается. Это связано с совершенствованием в Китае системы социального обеспечения, законодательных и нормативных актов, постоянным увеличением инвестиций в охрану здоровья матери и ребенка, укреплением системы здравоохранения и наращиванием ее потенциала, а также с постоянным расширением доступности услуг здравоохранения.



 

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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