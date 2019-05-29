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29 мая 2019 г.

Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 28 мая 2019 года № 131 "Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2019 года"

Дата подписания 28 мая 2019 г.
Опубликован 29 мая 2019 г.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года:

1) на душу населения - 8776 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 9300 рублей;

б) для пенсионеров - 7650 рублей;

в) для детей - 9423 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея А.Наролин

 

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