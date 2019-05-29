Американцам не стоит переживать, Китай не собирается сменить США

В последнее время все чаще можно услышать заявления американских политиканов о том, что якобы "китайская экономика быстро догоняет американскую, и вскоре КНР станет влиятельнее США", и "Китай должен отказаться от мысли стать супердержавой номер один в мире".

На самом деле Китай никогда не ставил цель прийти на смену США. Упорные заявления некоторых американских политиканов о том, что Китай является противником США, как раз говорит о том, что их одолевает "стратегическое беспокойство", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

По окончании "холодной войны" США прочно закрепили за собой статус единственной супердержавы в мире. До сих пор страна является лидером в экономической, финансовой, научно-технической и военной областях. Согласно статистическим данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2018 году военные расходы США превысили 640 миллиардов долларов, по этому показателю США занимают первое место в мире. Объем военных расходов США равняется совокупности военных расходов восьми последующих за ними стран.

На протяжении 40 лет с начала проведения в стране реформ и открытости, экономические и технологические возможности Китая быстро росли, постепенно сокращался разрыв между Китаем и США. Однако между двумя странами все еще существует большая разница в уровне развития. Несмотря на это, в Стратегии национальной безопасности, обнародованной властями США в 2017 году, Китай впервые обозначен как "главный конкурент США". В последнее время США стали усиливать сдерживание Китая, они приступают к максимальному давлению на Китай в торгово-экономических вопросах, используют административные силы для ограничения деятельности высокотехнологических компаний Китая. Кроме того, некоторые американские политики всячески очерняют Китай.

Причина, по которой некоторые американские политиканы стали враждебно относиться к Китаю, кроется в их давнем поведении страны-монополиста, которой в настоящее время сильно противостоит тенденция глобализации. Это заставляет их бояться ослабления собственной мощи и беспокоиться по поводу того, что Китай их догоняет. В то же время, использование Китая в качестве основной мишени помогает им отвлечь внимание от внутренних проблем и позволяет заинтересованным группам, стоящим за этими политиканами, получать выгоду.

На этом фоне бывший президент США Джимми Картер заявил, что его не волнует тот факт, что Китай превзойдет Соединенные Штаты и станет державой номер один в мире. Коренная причина американской дилеммы заключается в том, что США являются "лучшей враждующей страной в мире". Это высказывание говорит о том, что если США не будут наживать себе врагов, не будут тратить большие ресурсы на войну, а начнут вкладывать эти средства в инфраструктуру и систему образования, они смогут развиваться намного лучше, и их совершенно не будет волновать, что кто-либо их сможет превзойти в уровне развития.

В отличие от США, в китайской культуре важное место занимает идеология стремления к миру. Хотя Китай уже стал вторым крупнейшим экономическим субъектом мира, он по-прежнему является крупнейшей в мире развивающейся страной. В 2018 году ВВП Китая на душу населения приблизился к 10 тысячам долларов США. Тем не менее, этот показатель еще не достиг одной шестой ВВП США на душу населения. Кроме того, в настоящее время в Китае еще более 16 миллионов человек живут за чертой бедности. Трансформация структуры экономики, разрешение проблемы несбалансированного развития между городами и деревнями, между разными районами страны - все это требует от Китая огромных усилий и времени.

В настоящее время Китай уделяет большое внимание экономическому строительству и развитию страны. Китай сосредоточен на своих делах, и не намерен прийти на смену США, не желает участвовать в недобросовестной конкуренции с другими странами. Китай всегда придерживался принципа мирного развития. Он может только помочь другим странам открыть новые возможности развития.

Если торговые трения между Китаем и США не будут рационально улажены, это нанесет большой ущерб не только интересам двух стран, но и глобальным интересам. Какой путь будет способствовать развитию мира? Мировое сообщество очень скоро сможет получить ответ на этот вопрос.