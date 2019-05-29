Американцам не стоит переживать, Китай не собирается сменить США

Новости

Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
МИД РФ: Тегеран не требует от США ничего противоречащего ядерной сделке 18:26
У берегов Крыма предложили отменить пограничный режим 18:26
Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 18:18
В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 18:16
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии 18:15
Россиянка Потапова проиграла Вондроушовой на "Ролан Гаррос" 18:14
В Петербурге на десять лет продлили программу реновации 18:14
В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП 18:12
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года 18:10
В СК РФ выяснят обстоятельства нападения на россиянина в Косове 18:01
WWF запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки 17:59
Во Франции в таинственном некрополе нашли 5600-летние останки 17:36
Названы простые продукты, помогающие избавиться от головной боли 17:34
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века 17:34
Во Владикавказе на фестивале "КиноБарс" покажут 19 фильмов 17:31
Авторы "Игры престолов" объяснили сцену с Арьей и Королем Ночи 17:20
В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой 17:07
Где в Москве попробовать самые необычные блюда 17:05
Появилось фото обновленного Renault Duster для России 17:04
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 16:57
Юрий Мороз экранизирует роман "Угрюм-река" для Первого канала 16:55
Эксперты назвали десятку самых проблемных подержанных машин 16:46
Создателей "Игры престолов" потребовали выгнать из "Звездных войн" 16:42
Найденный под Владимиром клад археологи оценили в 3,5 млн рублей 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
29.05.2019 18:31
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Американцам не стоит переживать, Китай не собирается сменить США

В последнее время все чаще можно услышать заявления американских политиканов о том, что якобы "китайская экономика быстро догоняет американскую, и вскоре КНР станет влиятельнее США", и "Китай должен отказаться от мысли стать супердержавой номер один в мире".

На самом деле Китай никогда не ставил цель прийти на смену США. Упорные заявления некоторых американских политиканов о том, что Китай является противником США, как раз говорит о том, что их одолевает "стратегическое беспокойство", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

По окончании "холодной войны" США прочно закрепили за собой статус единственной супердержавы в мире. До сих пор страна является лидером в экономической, финансовой, научно-технической и военной областях. Согласно статистическим данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2018 году военные расходы США превысили 640 миллиардов долларов, по этому показателю США занимают первое место в мире. Объем военных расходов США равняется совокупности военных расходов восьми последующих за ними стран.

На протяжении 40 лет с начала проведения в стране реформ и открытости, экономические и технологические возможности Китая быстро росли, постепенно сокращался разрыв между Китаем и США. Однако между двумя странами все еще существует большая разница в уровне развития. Несмотря на это, в Стратегии национальной безопасности, обнародованной властями США в 2017 году, Китай впервые обозначен как "главный конкурент США". В последнее время США стали усиливать сдерживание Китая, они приступают к максимальному давлению на Китай в торгово-экономических вопросах, используют административные силы для ограничения деятельности высокотехнологических компаний Китая. Кроме того, некоторые американские политики всячески очерняют Китай.

Причина, по которой некоторые американские политиканы стали враждебно относиться к Китаю, кроется в их давнем поведении страны-монополиста, которой в настоящее время сильно противостоит тенденция глобализации. Это заставляет их бояться ослабления собственной мощи и беспокоиться по поводу того, что Китай их догоняет. В то же время, использование Китая в качестве основной мишени помогает им отвлечь внимание от внутренних проблем и позволяет заинтересованным группам, стоящим за этими политиканами, получать выгоду.

На этом фоне бывший президент США Джимми Картер заявил, что его не волнует тот факт, что Китай превзойдет Соединенные Штаты и станет державой номер один в мире. Коренная причина американской дилеммы заключается в том, что США являются "лучшей враждующей страной в мире". Это высказывание говорит о том, что если США не будут наживать себе врагов, не будут тратить большие ресурсы на войну, а начнут вкладывать эти средства в инфраструктуру и систему образования, они смогут развиваться намного лучше, и их совершенно не будет волновать, что кто-либо их сможет превзойти в уровне развития.

В отличие от США, в китайской культуре важное место занимает идеология стремления к миру. Хотя Китай уже стал вторым крупнейшим экономическим субъектом мира, он по-прежнему является крупнейшей в мире развивающейся страной. В 2018 году ВВП Китая на душу населения приблизился к 10 тысячам долларов США. Тем не менее, этот показатель еще не достиг одной шестой ВВП США на душу населения. Кроме того, в настоящее время в Китае еще более 16 миллионов человек живут за чертой бедности. Трансформация структуры экономики,  разрешение проблемы несбалансированного развития между городами и деревнями, между разными районами страны - все это требует от Китая огромных усилий и времени.

В настоящее время Китай уделяет большое внимание экономическому строительству и развитию страны. Китай сосредоточен на своих делах, и не намерен прийти на смену США, не желает участвовать в недобросовестной конкуренции с другими странами. Китай всегда придерживался принципа мирного развития. Он может только помочь другим странам открыть новые возможности развития.

Если торговые трения между Китаем и США не будут рационально улажены, это нанесет большой ущерб не только интересам двух стран, но и глобальным интересам. Какой путь будет способствовать развитию мира? Мировое сообщество очень скоро сможет получить ответ на этот вопрос.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента