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29.05.2019 14:49
Рубрика: Власть

Артистов пустят в Россию без бюрократии

Текст: Татьяна Замахина

Госдума освободила иностранных творческих работников от необходимости получать разрешение на работу или патент в случае краткосрочного визита в Россию. Закон об этом принят в окончательном чтении.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

При этом учреждениям культуры не нужно будет получать разрешение на привлечение иностранных работников.

Фото: Pixabay
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Отмечается, что под краткосрочным понимается визит продолжительностью не более 30 суток.

Как ранее пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот законопроект - "еще один шаг по дебюрократизации сферы культуры". Кроме гастролей, он упростит возможность для иностранцев читать лекции и выступать с мастер-классами, заявил глава нижней палаты.

"Принятие соответствующих поправок необходимо, чтобы наши граждане могли знакомиться с достижениями мировой культуры, - сказал спикер, комментируя одобрение инициативы. - Это вопрос не только взаимного культурного обогащения, но и развития нашей страны как одного из центров мировой культуры".

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