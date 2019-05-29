Артистов пустят в Россию без бюрократии

Госдума освободила иностранных творческих работников от необходимости получать разрешение на работу или патент в случае краткосрочного визита в Россию. Закон об этом принят в окончательном чтении.

При этом учреждениям культуры не нужно будет получать разрешение на привлечение иностранных работников.

Отмечается, что под краткосрочным понимается визит продолжительностью не более 30 суток.

Как ранее пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот законопроект - "еще один шаг по дебюрократизации сферы культуры". Кроме гастролей, он упростит возможность для иностранцев читать лекции и выступать с мастер-классами, заявил глава нижней палаты.

"Принятие соответствующих поправок необходимо, чтобы наши граждане могли знакомиться с достижениями мировой культуры, - сказал спикер, комментируя одобрение инициативы. - Это вопрос не только взаимного культурного обогащения, но и развития нашей страны как одного из центров мировой культуры".