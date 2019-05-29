FedEx признал "ошибочную доставку" посылок компании Huawei

28 мая филиал американской компании FedEx в Китае выступил с заявлением, признав тот факт, что "небольшое количество" посылок китайской компании по производству телекоммуникационного оборудования Huawei были "ошибочно доставлены", что в корне противоречит заявлениям, сделанным компанией несколько дней назад, сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ".

Согласно последним сообщениям, 28 мая компания Huawei уже подала жалобу в китайскую службу по контролю за почтовыми отправлениями. По сообщению агентства Reuters, компания Huawei сейчас вновь начала пересматривать сотрудничество с FedEx.

По сообщению агентства Reuters от 24 мая, FedEx перенаправил в США две посылки, отправленные из Японии в адрес компании Huawei, и пытался переслать в США еще две посылки, отправленные из Вьетнама в представительства компании Huawei в других регионах Азии. Все эти действия производились без согласия как отправителя, так и получателя.