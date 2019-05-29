Инвалид с уникальной судьбой пересек страну на руках

Житейских перипетий в биографии Алексея Костюченко хватит на три романа. Он скатился на самое дно, потерял семью, дом и готов был расстаться с жизнью. Уснув пьяным в сугробе, Алексей лишился ног и рук. Спасла его незнакомая женщина. Попав в дом инвалидов, Костюченко с той же энергией, с какой раньше губил свою жизнь, принялся наверстывать упущенное.

Алексей Костюченко в день проезжает 60-70 километров. Говорит, что никуда не торопится.

Он бросил пить, стал писать стихи и танцевать на коляске. Прыгнул с парашютом, спустился на байдарке по бурной реке, поднялся на горную вершину, проехал на коляске от Санкт-Петербурга до Владивостока. Сейчас Алексей пересекает страну с севера на юг, направляясь в Адлер.

Вниз

Из армии Костюченко вернулся богатым человеком - заработанного в стройбате хватило на свадьбу и автомобиль. Обаятельный балагур, он был желанным гостем в любой компании, шафером на свадьбах. Начал выпивать. Родились сыновья, стал выпивать чаще. Через семь лет не выдержала жена - забрала детей и ушла, оставив мужа пить в одиночестве. У того начались запои. Продал машину, в несколько приемов пропил квартиру, перебрался в подвал.

- В прямом и переносном смысле я жил на уровне канализации. Безразличие к жизни было абсолютное, интересовала только водка. Городок малый, все меня знали, в питейных заведениях часто наливали бесплатно. Милиция не трогала, жалела.

Дошло до того, что Алексей подрядился за бутылку украсть с крыши спутниковую антенну. Был пойман с поличным хозяином устройства, чемпионом Саратовской области по карате. Саид Детхаджиев привел вора к себе домой и несколько часов внушал, что так жить нельзя. При этом и пальцем не тронул - это поразило гостя больше всего.

Но переломил судьбу Костюченко не заслуженный каратист (сейчас уже 11-кратный чемпион мира), а незнакомая женщина из Сибири. После истории с антенной Алексей подался на заработки в Сургут. Потерял там деньги, документы и запил по-черному. В декабре 2001 года уснул в сугробе и замерз бы насмерть, если бы поутру его не нашел горожанин, вышедший погулять с собакой.

Больница, пять ампутаций: ноги полностью, кисть правой руки и пальцы левой, девять месяцев лечения. Придя в себя, Костюченко попросил у санитарок смастерить над его койкой петельку - ложку подвесить. "Знаем мы твою петельку", - отказались санитарки. Едва зарубцевались культи, Алексей на инвалидной коляске сбежал из больницы и поселился под балконом. Местные мужики приходили с бутылкой пожаловаться на свою жизнь. Там его и нашла Антонина - она тоже гуляла с собакой. Увидела бомжа в коляске, подошла посмотреть - жив ли. Через пару дней наняла грузчика-таджика и подогнала свою машину. Не говоря ни слова, таджик закинул инвалида на заднее сиденье, Антонина отвезла его в реабилитационный центр. Сказала на прощание: "Если б ты знал, каких трудов стоило тебя сюда устроить. Прошу тебя, не пей больше". С той поры Костюченко не прикасается к спиртному.

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Через несколько лет, в другой жизни, Алексей разыскал свою спасительницу и пригласил в геронтологический центр на спектакль, в котором играл главную роль. В больнице миссионеры подарили Новый Завет - он впервые прочел его, научился молиться за себя и окружающих.

- Вера для меня, как зарядка для телефона.

Алексей от полноты жизни поет песни, любимая - "Есть только миг"

Алексей занялся плаванием, стал дипломантом танцевальных конкурсов, несколько раз прыгнул с парашютом, спустился в байдарке по горной реке и поднялся на вершину в Хибинах.

- Меня примотали скотчем к санкам и протянули веревку. Я поставил условие - поднимусь сам. С правой руки карабин скоро соскочил, тащил себя левой, потом несколько месяцев плечо болело. Альпинисты, подозреваю, все-таки помогали. Когда поднялся на вершину, понял, что это даже круче, чем прыжок с парашютом.

Благотворительная организация подарила Алексею хендбайк - дополнение к коляске, позволяющее путешествовать на дальние расстояния, и началась третья жизнь.

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В центре Суздаля, у белокаменного собора, среди похожих на океанские лайнеры туристических автобусов ловко лавировала трехколесная инвалидная коляска с табличкой "Пилигрим" над седоком. Загорелый остроносый мужчина с седой бородой крутил руль обрубками рук и вертел головой в велосипедном шлеме, разглядывая кремль и древние храмы. Встречным ездок улыбался.

- Страна у нас красивая и люди замечательные. Для меня главная радость - человеческое общение, его больше всего не хватает в лечебницах. И дороги у нас не везде плохие. С пандусами, да, неважно, - Алексей катил вдоль бордюра, высматривая лазейку для въезда.

- Обиднее всего, когда въезжаешь на пандус, едешь метров 700, а там съезда нет. Разворачиваешься и едешь 700 метров обратно.

По обочине трассы он движется со скоростью спортивного ходока, на подъемах налегая на педали всем телом, как гребец. К рулю прикреплены зеркальце заднего вида и маленький одометр, купленный в Новгороде. На нем 1405 км.

- В день проезжаю километров 60-70, но никуда не тороплюсь. Если есть на что посмотреть, останавливаюсь и смотрю.

До Владивостока Алексей добирался полтора года с зимовкой в Иркутске. В поход на Адлер выступил в середине апреля: на поезде доехал до Санкт-Петербурга, пересел на Боливара - так зовут хендбайк - и внезапно решил прокатиться по Золотому кольцу в честь собственного 60-летия. Деньги на путешествия Костюченко откладывает из небольшой пенсии, помогают благотворители и просто незнакомые люди. В соцсетях у Костюченко несколько тысяч подписчиков, в Суздале к нему подходили и желали доброго пути. Два года назад в Забайкалье у Боливара отказали тормоза. Алексей позвонил знакомому байкеру в Волгоград, тот связался с ребятами из Улан-Удэ. Приехали местные "Ночные волки", отвезли на турбазу, починили коляску и пожелали хорошей дороги. В пути Алексей от полноты жизни поет песни, любимая "Есть только миг".

- Она про меня.

Ключевой вопрос

Главный поступок в жизни

В 2006 году Алексей Костюченко написал письмо своей семье с просьбой простить его. Ответа не было. Вернувшись из Владивостока, он приехал в свой город и нашел старшего сына - младший отъехал на заработки.

- Мы встретились. Глядя ему в глаза, я попросил прощения. Наверное, это самый важный мой поступок в жизни. Прощения я не получил - заслуженно. Но когда я уезжал, сын смотрел мне вслед. Если мы помиримся, я буду рад, очень жду этого момента. Надеюсь его заслужить. А терпеть я умею.