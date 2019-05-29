Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.05.2019,  
17:10
Текст:  Алексей Моисеев

КамАЗ с половиной "Адской молотилки" принимает участие в боях в Сирии

В ходе происходящих в последнее время в Сирии боевых действий правительственные войска, кроме обычных танков и боевых машин пехоты, активно применяет так называемые "гантраки" - вооруженные автомобили.

Одними из самым мощных считаются КамАЗ-5350 "Мустанг", вооруженные 57-мм пушками С-60.

Фото: Mike Reeder / flickr.com / wikimedia.org
Свой среди чужих: фальшивый Т-72 замечен на танковом полигоне в США

Впервые такая колесная самоходная установка была замечена на сирийском фронте борьбы с международным терроризмом в марте 2016 года. После этого импровизированные боевые машины можно было видеть в репортажах о сражениях как в горно-пустынной местности, так в условиях городов.

Орудие С-60 - это половина "Адской молотилки" - знаменитой спаренной зенитной установки ЗСУ-57-2, разработанной на базе танка Т-54. Первоначально оно предназначалось для выполнения задач войсковой ПВО, но уже длительное время используется в различных горячих точках, прежде всего для уничтожения различных наземных целей, в том числе бронированных. Максимальная дальность стрельбы достигает 6000 м. Масса снаряда 2,8 кг, его начальная скорость 1000 м/c. Скорострельность - 120 выстрелов в минуту.

Установка данной буксируемой пушки на "Мустанг" 6х6, разгоняющийся по шоссе до 100 км/ч с запасом хода в 1000 км, позволяет такой самоходке оперативно появляться в нужном месте в нужное время и оказывать эффективную поддержку войскам.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Министерство обороны РФ
Имеющиеся на вооружении РФ крылатые ракеты станут гиперзвуковыми 18:44
Появились фото подлодки США после столкновения с горой 28.05.2019
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий 27.05.2019
Сирия
Фото: Пресс-служба ЦВО
Су-34 "уничтожили" в Зауралье подземный бункер противника 13:05
Ка-52 "Аллигатор" модернизируют с учетом сирийского опыта 28.05.2019
В Сирии отразили атаку на нашу авиабазу 20.05.2019
пушки
Фото: YouTube
Тяжелый дрон-невидимка "Охотник" взлетит летом 11:34
Авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" направлены на испытания 27.05.2019
"Сталинские трещотки" установили на американские M548 во Вьетнаме 25.05.2019