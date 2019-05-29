Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов

Специальная рабочая группа Совета Федерации после истории с арестом сенатора Рауфа Арашукова проанализировала процедуру наделения полномочиями представителей регионов и пришла к выводу, что менять ее не надо.

Об этом рассказала в интервью ТАСС спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Действующего законодательства достаточно для того, чтобы исключить попадание в Совет Федерации людей с сомнительной репутацией, - сообщила глава Совфеда вывод комиссии. - Есть же законодательно утвержденный порядок, согласно которому кандидат в депутаты или в сенаторы проходит проверку - нет ли судимости, других несоответствий предъявляемым требованиям".

Другое дело, насколько серьезно к такой проверке относятся на местах. "Поэтому, изучив ситуацию, мы сделали выводы. Необходимо налаживать взаимодействие между органами на местах, между представителями федеральных структур, чтобы все-таки законы исполнялись качественно, не было поверхностных оценок. Чтобы вот этот фильтр - о недопущении людей с сомнительной репутацией в Совет Федерации - работал более эффективно", - сказала Валентина Матвиенко.

Узурпировать же права регионов, возвращая процедуру утверждения сенаторов, палата не намерена. "На этапе проработки кандидатур возможны консультации, но мы не имеем права подвергать сомнению решение исполнительной и законодательной власти субъекта", - отметила спикер.

Кроме того, подобное решение наверняка было бы отменено после обращения в Конституционный суд, считает она.

Напомним, представитель исполнительной власти Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января на пленарном заседании Совета Федерации. Ему вменяется причастность к совершению нескольких серьезных преступлений, в том числе - двум убийствам. На прошлом заседании палаты 22 мая он был лишен сенаторских полномочий на основании непредоставления в срок декларации о доходах за прошлый год.