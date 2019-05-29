Номера в отелях Мадрида резко подорожали из-за финала Лиги чемпионов

Отели Мадрида резко повысили цены на время главного футбольного турнира Европы. В ближайшие выходные в столице Испании состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. Первого июня на поле стадиона "Ванда Метрополитано" выйдут два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Тем, кто хочет остановиться в двухзвездочном отеле, расположенном в центре, придется выложить 750 евро за сутки. Все более дешевые варианты уже раскуплены, пишет РИА Новости.

Повысили цены и владельцы квартир в городах, расположенных недалеко от столицы. Болельщики Ливерпуля через социальные сети обратились к местныим жителям с просьбой приютить их бесплатно.

По оценкам властей, в Мадрид 1 и 2 июня приедут до 100 тысяч туристов, а город заработает 50 миллионов евро.