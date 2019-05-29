Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS). Подробности разработки привел руководитель Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США генерал-лейтенант Нил Тургуд на конференции в Гонолулу.

Недавно созданное управление RCCTO занимается наиболее технологичными и высокоприоритетными программами - оружия направленной энергии, космическим и гиперзвуковым. Подробностей о HWS на конференции прозвучало не так много, основные выводы можно сделать по кадрам из презентации.

Основой должна стать универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), пишет bmpd. Ее созданием занимаются Сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США, занимающиеся неядерными компонентами ядерного оружия. Боеголовка разрабатывается в интересах армии США, ВВС и ВМС. Армейский вариант C-HGB разместят на универсальной твердотопливной ракете наземного базирования.

Ракета должна будет запускаться из 10-метрового транспортно-пускового контейнера. На буксируемой пусковой установке с тягачом Oshkosh M983A4 разместятся два таких контейнера. Комплекс будет использовать стандартную американскую ракетно-артиллерийскую систему управления огнем Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) версии 7.0.

Испытания HWS должны начаться в 2021 году с пусками раз в полгода. Перед этим полностью собранный транспортно-пусковой комплекс будет доставлен в выбранную ракетно-артиллерийскую часть, чтобы военные могли тренироваться во всем, кроме запуска.

Генерал-лейтенант Нил Тургуд отметил, что этот комплекс не является дальнобойной артиллерией. "Это стратегическое оружие, которое командование может использовать на стратегическом уровне", - подчеркнул он. По его словам, армия сейчас разрабатывает около полудюжины гиперзвуковых систем оружия, в том числе, по линии Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.