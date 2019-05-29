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29.05.2019,  
13:52
Текст:  Майя Бирюкова

Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS). Подробности разработки привел руководитель Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США генерал-лейтенант Нил Тургуд на конференции в Гонолулу.

Недавно созданное управление RCCTO занимается наиболее технологичными и высокоприоритетными программами - оружия направленной энергии, космическим и гиперзвуковым. Подробностей о HWS на конференции прозвучало не так много, основные выводы можно сделать по кадрам из презентации.

Фото: Updidi/ Wikimedia.org
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Основой должна стать универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), пишет bmpd. Ее созданием занимаются Сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США, занимающиеся неядерными компонентами ядерного оружия. Боеголовка разрабатывается в интересах армии США, ВВС и ВМС. Армейский вариант C-HGB разместят на универсальной твердотопливной ракете наземного базирования.

Ракета должна будет запускаться из 10-метрового транспортно-пускового контейнера. На буксируемой пусковой установке с тягачом Oshkosh M983A4 разместятся два таких контейнера. Комплекс будет использовать стандартную американскую ракетно-артиллерийскую систему управления огнем Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) версии 7.0.

Испытания HWS должны начаться в 2021 году с пусками раз в полгода. Перед этим полностью собранный транспортно-пусковой комплекс будет доставлен в выбранную ракетно-артиллерийскую часть, чтобы военные могли тренироваться во всем, кроме запуска.

Генерал-лейтенант Нил Тургуд отметил, что этот комплекс не является дальнобойной артиллерией. "Это стратегическое оружие, которое командование может использовать на стратегическом уровне", - подчеркнул он. По его словам, армия сейчас разрабатывает около полудюжины гиперзвуковых систем оружия, в том числе, по линии Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.

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