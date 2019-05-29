Польша планирует купить 32 истребителя пятого поколения F-35A Lockheed Martin F-35A Lightning II. Соответствующий запрос - Letter of Request уже отправили в правительство США.

Как пишет Defence24, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на оборонной конференции в Варшаве, заявил, что планируют приобрести не только истребители, но пакеты обучения и технической поддержки.

- Я хочу, чтобы постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на самое современное, - сказал Блащак. - Это задача, которая сейчас является приоритетной. Нет сомнений, что самолеты пятого поколения являются элементом сдерживания противника.

Польские эксперты уже оценивают стоимость данного приобретения. По их информации, это 20 миллиардов злотых, или 5,2 миллиарда долларов.

Первую эскадрилью этих истребителей - 16 самолетов Польша получит к 2026 году, остальные - позже. F-35A должны заменить в ВВС Польши боевые самолеты советского производства - 21 истребитель МиГ-29 и 26 истребителей-бомбардировщов Су-22М4. Закупка F-35A пройдет по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales.