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29.05.2019,  
18:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Польша планирует купить 32 истребителя пятого поколения F-35A

Фото: Sgt. Donald Allen/wikipedia.org Фото: Sgt. Donald Allen/wikipedia.org
Фото: Sgt. Donald Allen/wikipedia.org

Польша планирует купить 32 истребителя пятого поколения F-35A Lockheed Martin F-35A Lightning II. Соответствующий запрос - Letter of Request уже отправили в правительство США.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Как пишет Defence24, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на оборонной конференции в Варшаве, заявил, что планируют приобрести не только истребители, но пакеты обучения и технической поддержки.

- Я хочу, чтобы постсоветское оборудование было заменено в польской авиации на самое современное, - сказал Блащак. - Это задача, которая сейчас является приоритетной. Нет сомнений, что самолеты пятого поколения являются элементом сдерживания противника.

Польские эксперты уже оценивают стоимость данного приобретения. По их информации, это 20 миллиардов злотых, или 5,2 миллиарда долларов.

Первую эскадрилью этих истребителей - 16 самолетов Польша получит к 2026 году, остальные - позже. F-35A должны заменить в ВВС Польши боевые самолеты советского производства - 21 истребитель МиГ-29 и 26 истребителей-бомбардировщов Су-22М4. Закупка F-35A пройдет по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales.

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