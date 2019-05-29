Протестующие ворвались в здание мэрии Львова

Группа неизвестных выломала дверь и ворвалась в здание горсовета Львова. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии города.

По данным чиновников, это были участники акции протеста, требующие отставки мэра Львова Андрея Садового. Накануне они проникли на заседание исполнительного комитета и облили краской чиновников, а возле здания ратуши разбили палаточный городок.

Попытки провести с протестующими переговоры ни к чему не привели. Часть ворвавшихся в здание людей уже вернулась в палаточный городок, другие продолжают ходить по коридорам мэрии, заявляя, что так "контролируют работу чиновников".