Где в Москве попробовать самые необычные блюда

Этим летом в Москве пройдут сразу несколько необычных гастрономических фестивалей и маркетов. Гости и жители города смогут попробовать кухни разных стран мира.

Для того, чтобы насладиться блюдами индийской кухни, необязательно ехать в эту страну. 1 июня пройдет "Индийский летний базар". Необычные сочетания ингредиентов, специи и травы - все это можно будет попробовать в Москве. Кроме того, гости базара смогут узнать побольше о самой Индии и ее культуре.

В конце июня завершается фестиваль "Рыбная неделя". Множество площадок, морепродукты на любой вкус, мастер-классы и новые рецепты - гостей фестиваля ждет много интересного.

с 7 по 9 июня на территории ВДНХ в павильоне 84 пройдет Фестиваль Непала. Фестиваль познакомит гостей с удивительной культурой, искусством и товарами этой страны. Не обойдется здесь без блюд непальской кухни - москвичам расскажут о том, какую еду предпочитают в Непале, и даже поделятся рецептами.

Еще одно мероприятие - Большой фестиваль еды, который пройдет в конце июня. За два дня посетителям будут представлены кухни со всего мира, сообщает "Вечерняя Москва".