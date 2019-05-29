Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Воздух в центральной части Москвы днем 29 мая в районе Балчуга прогрелся до 30 градусов выше нуля, но на опорной станции ВДНХ немного недотянул до этого показателя. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Поздянкова.

Как сообщила метеоролог, сдерживающим фактором чрезмерного прогрева воздуха стал плотный сильный ветер. "Если бы ветра не было, воздух смог бы побить погодные рекорды, хотя для 29 мая они высокие - выше 32 градусов", - заявила Позднякова.

По ее словам, в четверг сильный ветер сохранится, что также сыграет на понижение температуры воздуха. В то же время с западных районов Подмосковья в сторону центра города идет холодный фронт. Утром он принесет осадки по области, а во второй половине дня доберется до мегаполиса. Дожди ожидаются кратковременные - выпасть сможет не более 5-7 мм. Не исключены грозы, а в Подмосковье возможен град. Позднякова отметила, что температура воздуха в Москве будет сильно разниться: на западе не выше 22-24 градусов, на востоке - до 30 градусов, в центральной части города - около 25-27 градусов.

Ожидается, что в ночь на субботу в столице вероятны дожди. Температура воздуха в ночные часы не опустится ниже 11-13 градусов, в дневные часы в выходные он прогреется до 22-24 градусов.