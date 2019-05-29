Новости

В Красноярске изъяли партию наркотиков на три миллиона рублей 09:32
Кабмин предложил законопроект о продлении "дачной амнистии" 09:30
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за стриптиза трехлетней давности 09:26
Матвиенко высоко оценила назначение Мезенцева послом в Беларуси 09:24
Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС 09:20
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран 09:15
В Кирове врача и фельдшера "скорой" заподозрили в грабеже стариков 09:15
BMW обновил свой самый доступный кроссовер 09:09
Фото: В Екатеринбурге потоп под мостом парализовал движение 09:08
В Астрахани при пожаре погибли три человека 09:07
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения 09:03
На Камчатке родители отсудили у врачей 4,5 млн рублей за гибель дочери 09:03
Кабмин определился с корректировкой демпфера в нефтяной отрасли 08:55
"Челси" - "Арсенал" - онлайн-трансляция финала Лиги Европы 08:45
Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" 08:33
Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых" 08:28
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями 08:15
Искусственный интеллект нашел плагиат в саге "Игра престолов" 08:14
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 08:00
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет 07:57
Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы 07:48
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку 07:39
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета 07:26
Среда станет самым жарким днем недели в Москве 06:50
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала" 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
29.05.2019 09:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Текст: Юлия Гарднер

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителя пятого поколения Су-57. Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке

- Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным, - цитирует РИА Новости замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, который в среду посетил КнААЗ.

Он также провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к выпуску истребителей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил полностью перевооружить три авиационных полка ВКС РФ к 2028 году.

Справка "РГ"

Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА". До августа 2017 года был известен под заводским индексом Т-50. Создан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.

Власть Безопасность Армия Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Гособоронзаказ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Кабмин предложил законопроект о продлении "дачной амнистии"
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Пострадавших в приморском ДТП туристов отправили в Китай на "скорых"
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"