В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом

В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в его крови не обнаружено.

Между тем, по данным администрации Приморского края, в настоящее время основная группа туристов выселяется из гостиницы в Уссурийске, они решили не продолжать тур, а вернуться в Китай. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморья Владимир Щур. Кроме того, решается вопрос о доставке на родину пострадавшей, получившей травму позвоночника. До границы ее доставят в карете скорой.

Напомним, что ДТП со смертельным исходом произошло вчера в Уссурийске, на 665 километре трассы Хабаровск - Владивосток. 57-летний водитель автобуса Кia Granbird не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автобус перевернулся. Погибли 69-летний мужчина и 60-летняя женщина. Медицинская помощь понадобилась 19 туристам, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.