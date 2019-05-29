В Самаре состоялся парад близнецов

Двойняшки и тройняшки, а также их родители собрались в минувшие выходные в самарском парке "Дружба" на свой фестиваль.

Кого-то везли в колясках и даже несли на руках счастливые родители, самым юным участникам было два месяца. Кто-то уже гордо сам вышагивал по аллеям, держа за руку брата или сестру. А самым взрослым из официально зарегистрированных двойняшек был 41 год. В качестве гостей гуляли по парку и две миловидные бабушки, но в реестр себя "заносить" не стали, ведь главная цель фестиваля - радость человеческого общения близнецов и их родителей. В данном случае, помноженная на двое.

"Встречаться, общаться, дружить, радоваться успехам, делиться переживаниями и помогать друг другу" - именно так сформулировал свою идею рожденный в Санкт-Петербурге фестиваль близнецов. Идея оказалась жизнеспособной, и пять лет назад Клуб близнецов появился и в Самаре. Так что нынешний фестиваль уже пятый по счету, и число его участников постоянно растет. Если в 2018 году он собрал около 60 счастливых пар, то в этом - уже свыше 150 семей, шестеро из них с тройняшками.

В парке их ждали конкурсы, игры, развлечения, родителей и детей бесплатно консультировал логопед. Но главным событием праздника стал традиционный парад близнецов.Как признались участники, их очень порадовало выступление четвероногих друзей, а также игра музыкальных коллективов "Юллё" и Школа летающих тарелок, которые играли на корейских барабанах, ханги и хендпане. Для детей были организованы мастер-классы по смайлам, русским народным игрушкам. Ребята сами создавали живую сказку и кукольный театр.

- В ходе подготовки была проделана большая работа, нам очень помогла замглавы администрации Советского района Самары Анна Кривощёкова. Целый пласт организационных вопросов и с музыкальным оформлением праздника, и с обеспечением порядка волонтеры бы без нее не решили, - рассказала корреспонденту "РГ" организатор фестиваля Александра Бубнова. - Наш проект некоммерческий, все делаем на свои средства, а поскольку число участников фестиваля растет, то растет и бюджет. Поэтому очень радостно, что в этом году нам помогли с подарками для детей. Мы общаемся с подобными клубами в разных городах, делимся опытом и проблемами.

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Клуб близнецов Самары и Самарской области: https://vk.com/twins63

Личная история

Александра Бубнова, мама троих детей:

- У каждой мамы история рождения близнецов своя. На первом УЗИ в семь недель мне сказали, что будет один малыш, возможно мальчик. А в 12 недель сообщили, что их будет двое. Те эмоции не передать словами. Это был шок!!! Двойное счастье!! Это было просто невероятно!!! Я уверена, что ни одна мама близнецов не будет жаловаться, что ей очень сложно. Быть мамой близнецов - это очень большая, можно сказать, двойная ответственность. И на таких встречах мы просто радуемся друг за друга. Я люблю свою дружную семью. У нас есть еще старшая дочка, которая мне очень помогает, ей 14 лет. Мы с мужем работаем, но выходные всегда проводим вместе. Летом путешествуем, в ближайшее время планируем поехать в Казахстан. А вот с пассивным отдыхом никак не получается.