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29.05.2019,  
10:51
Текст:  Николай Грищенко

Обнародовано экстремальное видео с ралли военных автомобилистов

В честь Дня военного автомобилиста Минобороны России опубликовало видео с экстремальными кадрами с международных соревнований "Военное ралли".

Фото: Пресс-служба ЮВО
В "Военном ралли" впервые примут участие военные Беларуси и Сербии

В ролике можно увидеть, как многотонные грузовики форсируют водные преграды глубиной более полутора метров, несутся на большой скорости по "стиральной доске" - препятствию, имитирующему кочки, и так далее. Отдельно показаны фрагменты гонки по бездорожью в песках Астраханской области, Калмыкии и сопках Тувы.

Кстати, в нынешнем году соревнования армейских водителей пройдут под Кызылом с 4 по 14 августа. В них впервые примут участие военнослужащие из Беларуси и Сербии. Вместе с ними на трассу выйдут команды из России, Китая и Узбекистана.

Гонщикам предстоит пройти четыре этапа, каждый из которых протяженностью от 150 до 250 километров. В ралли принимают участие российские бронированные автомобили с колесной формулой 4х4, грузовики с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Справка "РГ"

Первая учебная автомобильная рота была сформирована 29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге. В годы Великой Отечественной войны автомобильными частями перевезено более 145 миллионов тонн различных грузов. Опыт автотранспортного обеспечения боевых действий, накопленный в Афганистане, применялся при обеспечении войск на Северном Кавказе. Велика роль военных автомобилистов и в ходе борьбы с международным терроризмом в Сирии.

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