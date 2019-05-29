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29.05.2019 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске ушел из жизни дирижер Алексей Людмилин

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске на 78-м году жизни скончался дирижер, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры хорового дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО Алексей Людмилин.
Фото: Карпов Сергей/ТАСС Фото: Карпов Сергей/ТАСС
Фото: Карпов Сергей/ТАСС

Прощание с известным музыкантом состоится 30 мая в Новосибирской государственной консерватории.

Соболезнования семье и близким дирижера выразили губернатор области Андрей Травников, коллектив министерства культуры региона.

- Алексей Анатольевич был музыкальным сердцем театра. Чутким, верным, преданным своему любимому делу, своему призванию. Он жил музыкой и всю свою жизнь - до последнего дня - посвятил любимому делу, - сказал Андрей Травников.

- Музыкальное сообщество страны, Новосибирск понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни замечательный, талантливый музыкант, создатель симфонического оркестра и главный дирижер Новосибирского молодежного театра "Глобус", которого, без преувеличения, можно назвать звездой театральной Сибири, - высказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Свои лучшие постановки и произведения Алексей Людмилин сыграл на новосибирских театральных сценах. Он трижды становился лауреатом национальной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа дирижера", в 2009 году признан "Лучшим дирижером" премии "Музыкальное сердце театра", в 2012-м - "Лучший музыкальный руководитель". Обладатель премии мэрии Новосибирска "Человек года" в области культуры и искусства.

С 1989 по 2000 годы Алексей Людмилин - главный дирижер и художественный руководитель Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, где за время его работы появилось более 30 опер и балетов. С 2004 года и по настоящий момент - главный дирижер Новосибирского академического молодежного театра "Глобус". Здесь он создал молодежный симфонический оркестр и являлся музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком мюзиклов. Дирижер-ассистент М. Ростроповича в международном проекте - постановке оперы "Леди Макбет Мценского уезда", которая была показана в ряде европейских стран. Широкую известность приобрела зарубежная профессиональная деятельность Алексея Людмилина. Дирижер работал в театрах Германии, Италии, Египта, Испании, Аргентины, Португалии, Южной Кореи, США.

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