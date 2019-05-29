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29.05.2019 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске три человека умерли от отравления этиловым спиртом

Текст: Никита Зайков (Омск)

Омские следователи проводят проверку гибели трех человек, тела которых были обнаружены вчера около 20.00 по местному времени в квартире одного из домов на проспекте Мира. Как уточнили в областном Следственном управлении СКР, по предварительным данным, причиной их смерти стало отравление этиловым спиртом.

Пять жителей Калмыкии умерли от отравления суррогатным алкоголем

Одной из жертв отравления стала 80-летняя парализованная женщина, рядом находились тела ее 49-летнего сына и 42-летнего соседа. Ранее местные СМИ рассказывали о гибели парализованной пенсионерки от голода после смерти сына, однако следователи подчеркивают, что эти данные не соответствуют действительности.

Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась около четырех дней назад, а вот мужчины умерли не более чем два дня назад. При этом никаких следов насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что старший из мужчин злоупотреблял спиртным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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