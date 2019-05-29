Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку

В Пятигорске 29-летнего мужчину подозревают в вовлечении в экстремизм. Он призывал граждан примкнуть к незаконной организации, сообщили следственно управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Агитацию подозреваемый проводил прямо на улице. По данным следователей, 23 декабря 2018 года мужчина выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.

На агитатора возбудили уголовное дело по статье 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"). Следствием назначены ряд судебных экспертиз.