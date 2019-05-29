Прокуратура Калмыкии проверила школу, где детям заклеивали рты

Прокуратура завершила проведение проверки Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты, в которой, по сообщению родителей, во время урока заклеивали рты ученикам.

- Установлено, что исполняющая обязанности классного руководителя 4 "в" класса гимназии 20 мая 2019 года заклеила скотчем рты трем ученикам. Педагога опросили, однако она данный факт отрицала, - уточнили в надзорном ведомстве.

Тем не менее в тот самый день, когда произошло ЧП в образовательном учреждении, педагог была уволена администрацией гимназии по собственному желанию.

В адрес директора гимназии внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. Прокурором Элисты возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь учебному заведению грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Поведение и действия учителя также будут проверены полицейскими. Материалы надзорной проверки прокуратуры уже направлены в управление МВД РФ по Элисте.

Отметим, что ход проведения данной процессуальной проверки прокурор республики взял под личный контроль.