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29.05.2019,  
13:05
Текст:  Татьяна Воробьева

Су-34 "уничтожили" в Зауралье подземный бункер противника

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи смешанного авиаполка нанесли ракетный удар на полигоне в Курганской области. В регионе начались трехдневные учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: U.S. Air Force
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Летчики, пикируя с высоты двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, нанесли высокоточный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, которая имитировала подземный командный пункт "противника" на глубине около двух метров.

Экипажи отработали также групповой полет в боевом порядке под руководством одного командира. "Особенность такого вида полета, как пояснили в округе, в том, что необходимо уметь выдерживать между самолетами заданные интервалы и дистанции.

Су-34, напомним, оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета истребителя - до 4 000 километров, боевая нагрузка - до восьми тонн. При этом уровень шума от Су-34 в два раза меньше, чем у самолетов более ранних модификаций.

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