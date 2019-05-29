Су-34 "уничтожили" в Зауралье подземный бункер противника

Истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи смешанного авиаполка нанесли ракетный удар на полигоне в Курганской области. В регионе начались трехдневные учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Летчики, пикируя с высоты двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, нанесли высокоточный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, которая имитировала подземный командный пункт "противника" на глубине около двух метров.

Экипажи отработали также групповой полет в боевом порядке под руководством одного командира. "Особенность такого вида полета, как пояснили в округе, в том, что необходимо уметь выдерживать между самолетами заданные интервалы и дистанции.

Су-34, напомним, оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета истребителя - до 4 000 километров, боевая нагрузка - до восьми тонн. При этом уровень шума от Су-34 в два раза меньше, чем у самолетов более ранних модификаций.