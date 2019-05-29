Региональные омбудсмены получат независимость

Документ был разработан по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По ее словам, законопроект даст возможность поднять защиту прав человека в России на новый уровень и позволит унифицировать опыт, наработанный омбудсменами и их аппаратами в регионах за последние двадцать лет.

"Уполномоченный является государственным служащим субъекта РФ. Это не просто супермен, который может все. Это персонифицированный орган, которому нужно определить какой-то статус", - сказала Москалькова, добавив, что результатом может стать усиление социальных гарантий для уполномоченных.

Как заявила депутатам сенатор Людмила Бокова, инициатива усилит гарантии независимости уполномоченных от органов публичной власти.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что на данный момент в каждом регионе установлены свои правила работы омбудсменов, и права граждан не защищены одинаково во всех субъектах РФ.

"Хотелось бы, чтобы была создана система уполномоченных по защите прав человека, чтобы проблемы не решались только через Москву, когда их вполне можно было бы решить на месте", - подчеркнул Гаврилов.

Согласно инициативе, омбудсмены смогут посещать госорганы, колонии, запрашивать информацию у компетентных органов власти. Отвечать по запросам уполномоченному должны будут в течение 15 дней.

В этой части законопроект может измениться ко второму чтению. Москалькова призвала убрать из документа норму, по которой уполномоченные смогут беспрепятственно посещать учреждения, подчиненные органам исполнительной власти субъектов, только в случае принятия соответственного подзаконного акта.

Документ дает омбудсменам и другие полномочия. В частности, они смогут подавать ходатайства в случаях нарушения прав и свобод гражданина должностными лицами или госорганам, а еще ходатайствовать в целях проверки вступившего в силу решения суда. Уполномоченные также получат право направлять предложения по совершенствованию законов региона, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. Омбудсменам обеспечат право на помощников, работающих на общественных началах.