Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза

Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.

Инцидент произошел в аэропорту города Тепик. Самолет коснулся взлетно- посадочной полосы, после чего начал набирать высоту. "На борту все в порядке, беспокоиться не о чем", - сообщил диспетчерам пилот, принявший решение уйти на второй круг.

Через пять минут лайнер благополучно приземлился. Покинув воздушное судно, глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что причин для беспокойства не было.

Необходимо отметить, что нынешний президент Мексики пользуется услугами только обычных авиакомпаний.