Стражи северных границ: на что способны сторожевые корабли проекта 22100

Северный морской путь (СМП) еще 40 лет назад считался внутренним морским маршрутом, по которому СССР доставляла грузы для своих заполярных населенных пунктов и городов. Сейчас же маршрут протяженностью 5770 морских миль стал территорией интересов не только России, но и стран Западной Европы и США, которые пытаются сделать его зоной своего влияния.

Последнее время представители Госдепа США не раз заявляли о том, что Россия "не имеет права диктовать свои условия" по правилам прохождения СМП, так как существует международное морское право, гарантирующее свободу судоходства.

Судоходство в районе СМП в России регулируют "Правила плавания в акватории Северного морского пути", которые раньше всех устраивали, но как только были разведаны богатейшие запасы газа и нефти (95 триллионов кубических метров газа и 13 миллиардов тонн нефти) и увеличилась скорость таяния арктических льдов - все изменилось. Ведь судоходство по СМП теперь будет гораздо дольше, а значит и грузов по нему перевезут больше. По прогнозам в 2025 году по СМП перевезут 80 миллионов грузов, что составит около 10% от объема грузооборота морских перевозок. Таким образом СМП становится важной транспортной артерией, контролируемой Россией. Как же тут не обозлится на Россию: "Да, как она смеет все забрать себе?" - все чаще и чаще звучит этот вопрос со страниц мировых СМИ.

Не стоит этому удивляться, ведь США заинтересованы использовать преимущества, предоставляемые морским транспортом (самый дешевый вид транспорта) и морской торговлей. Вот и выдвигают нам ультиматумы либо сами, либо через своих союзников и партнеров.

Естественно, в России понимают, что за ультиматумами последуют, провокации и угрозы применения военной силы. Так, в 2018 году по Севморпути без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона", командир которого хотел ознакомить свой экипаж с "новыми знаниями о регионе". Если такие вояжи не пресекать сразу, то скоро "военные туристы" станут частыми незваными гостями в наших северных широтах.

Поэтому возврат России в Арктику начался не только с экономических проектов, но и с проектов защиты северных рубежей от агрессии со стороны вероятного противника. В настоящее время на севере построены военные базы, северное небо закрыто сплошным радиолокационным полем ПВО, сформированы и передислоцированы воинские подразделения и военная техника. Помимо этого, на всем протяжении СМП необходимо реально обеспечить свободное и безопасное судоходство.

Выполнять задачи по обеспечению порядка и охране северных морских маршрутов будут специальные пограничные сторожевые корабли ледового класса (ПСКР). При этом боевые задачи по обороне прибрежной зоны (200 миль), в акватории которой проходит СМП, по-прежнему возлагаются на силы Северного и Тихоокеанского флотов

В 2012 году началось строительство первого ПСКР на "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" (Республика Татарстан). Корабль проекта 22100 был разработан в "Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" (г. Санкт-Петербург). Пограничные сторожевые корабли проекта 22100 - это первые корабли, спроектированные полностью по требованиям Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

По совокупности технических характеристик (скорость - 21 узел, ледовый класс, дальность плавания - до 12 тысяч миль, автономность - 60 суток) они не имеют аналогов, ближайший их конкурент - корабли береговой охраны США (Legend-class National Security Cutter) не могут ходить в северных широтах. По вооружению ПСКР проекта 22100 соответствует своим одноклассникам, так как имеет следующую комплектацию - автоматическую артиллерийскую установку АК-176М, два 14,5-мм пулемета, вертолетный ангар и площадку для приема и обслуживания вертолета типа Ка-27. В военное время корабли проекта 22100 могут быть оснащены противокорабельными ракетными комплексами "Уран"

Главная задача кораблей данного проекта - это охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Кроме того, они могут привлекаться для участия в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды терпящих бедствие экипажей самолетов и вертолетов, кораблей, экипажей и пассажиров гражданских судов, катеров и иных плавсредств. ПСКР проекта 22100 могут оказать помощь по тушению пожаров на судах, осуществить буксировку и сопровождение аварийных судов, а также оказать поддержку действий подразделений сил специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом (пиратством), пресечению контрабанды и незаконной миграции.

Головной корабль проекта 22100 "Полярная звезда" зеленодольцы сдали в 2016 году, в настоящее время он несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. В июне 2018 года спустили на воду уже второй пограничный сторожевой корабль - "Петропавловск-Камчатский", а на стапелях предприятия ведется строительство третьего корабля - "Анадырь".

28 мая в России 101-й раз отмечался День пограничника. Поздравляя защитников наших границ, Президент России Владимир Путин отметил тот факт, что "у России самые протяженные в мире границы, которые требуют усиленной охраны", а наши северные морские границы уже получили усиление - кораблями проекта 22100.