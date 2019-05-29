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29.05.2019,  
16:05
Текст:  Алексей Брусилов

Свой среди чужих: фальшивый Т-72 замечен на танковом полигоне в США

Американские танкисты водят свои шестидесятитонные Abrams на полигоне, где замечен установленный фальшивый Т-72.

Видеоролик в Twitter разметил Red Knight 6, проходящий службу в Fort Benning. Там демонстрируется полномасштабный макет, который является не мишенью, а установлен для соответствующего антуража.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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Присутствие на учебном поле данного подобия советской машины, по всей видимости, должно придавать реалистичность происходящему - этот "семьдесят второй" даже замаскировали еловыми ветвями.

Правда, судя по видео, "танк" все же бывал "подбит" в учебных боевых действиях и, возможно, не раз - в левом борту видна дыра, да и башня выглядит пострадавшей.

Военнослужащие этой части проходят обучение не только знакомясь с макетами, изображающими технику вероятного противника. Ранее этот же автор опубликовал видео, где виден уже настоящий Т-72М1, принадлежавший иракской армии и захваченный в 1991 году во время операции по освобождению Кувейта "Буря в пустыне". После разгрома войск Саддама Хусейна трофей был доставлен в США.

Эта машина также установлена на полигоне но, ввиду ее ценности для батальона, за ней следят и поддерживают в хорошем состоянии.

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