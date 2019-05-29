Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в "Крестном отце"

В Лос-Анджедесе, в больнице Cedars-Sinai, умер актер Кармине Кариди. Ему было 85 лет. Как сообщает TMZ, смерть наступила в результате осложнений после госпитализации. Прежде чем отойти, некоторое время он провел в коме. Информацию подтвердил друг артиста, актер и режиссер Чазз Палминтери.

Кариди известен прежде всего ролями в культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Именно так - ролями: во второй части он сыграл капо семьи Трапини Кармине Росато, а в третьей - мафиозного босса из Чикаго Альберта Вольпе. Хотя изначально рассматривался на роль Сонни Корлеоне.

Carmine Caridi Dies: Actor In ‘The Godfather’ Sequels Who Later Was Expelled From Movie Academy Was 85 https://t.co/2tyETPrLr0 pic.twitter.com/4e5wJ9LgSg — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 29 мая 2019 г.

Примечателен и еще один факт его биографии: в 2004 году он стал первым человеком, исключенным из Американской академии кинематографиических искуусств и наук (той самой, что "Оскары" выдает) - за нелегальное распространение копий фильмов, предназначавшихся для внутреннего пользования членами академии.

Кармине Кариди родился 23 января 1934 года. Первое появление на экране - "Пленки Андерсона" Сидни Люмета с Шоном Коннери. Всего в его послужном списке 90 работ, включая такие фильмы и сериалы, как "Банда, не умевшая стрелять", "Старски и Хатч", "Она написала убийство", "Миллионы Брюстера".