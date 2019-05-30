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Актеры Александр Ширвиндт и Андрей Мягков награждены орденами

Драматический театр
    30.05.2019, 16:53
Текст:   Олег Усков

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - за вклад в развитие культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на сайте правовой информации.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Также президент РФ наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени актера МХТ имени Чехова Андрея Мягкова и актрису Малого театра Людмилу Полякову.

Александру Анатольевичу Ширвиндту 84 года. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Московский академический театр сатиры Ширвиндт возглавил в 2000 году.

Андрею Васильевичу Мягкову 80 лет. Во МХТ служит с 1987 года.

Людмила Петровна Полякова - ровесница Мягкова. В Малом театре актриса, известная по фильмам "Агония" и "Фронт без флангов", служит с 1990 года.

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