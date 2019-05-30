Авиационный комплекс Су-57, который сейчас завершает испытания, может быть вооружен новой противокорабельной ракетой с активной головкой самонаведения. Об этом 30 мая заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

На этой неделе он посетил ряд промышленных предприятий Дальнего Востока и Урала, выполняющих контракты, связанные с введением в строй и налаживанием массового производства для ВКС России истребителей пятого поколения.

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре замминистра убедился: предприятие полностью готово к началу серийного производства перспективной машины. А в Свердловской области Криворучко интересовали возможности местной оборонки выпускать для Су-57 различные средства поражения.

Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь", которое 30 мая посетил замминистра обороны, вполне может войти в число таких производителей. Там, в том числе, делают активные головки самонаведения для противокорабельных ракет и ракет класса "воздух-воздух" практически для всех наших боевых самолетов и вертолетов. Список, очень возможно, пополнит и новейший истребитель Су-57.

Выбор в пользу уральского предприятия не случаен, ведь одной из его разработок является противокорабельная ракета Х-35У, которой оснащают береговые комплексы "Бал". Кроме того, уральское бюро занимается созданием перспективной радиолокационной и навигационной аппаратуры, радиовысотомеров для беспилотников и космических аппаратов. Словом, наменклатура изделий обширная. Но самое главное, что на них практически не бывает рекламаций. Что очень важно для дальнейшей судьбы Су-57.

Напомним, что в середине мая президент России Владимир Путин сообщил: в ближайшее время будет подписан контракт на закупку 76 таких самолетов. По словам главы государства, их стоимость удалось снизить на 20 процентов. На эти машины собираются "пересадить" три авиаполка.

Планируется, что с 2023 года начнутся серийные поставки в Воздушно-космические силы России истребителей Су-57 с новыми двигателями

Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в российские ВКС к концу года. А в ближайшей перспективе военные авиапарки страны пополнятся 15 аналогичными машинами. Планируется, что с 2023-го начнутся серийные поставки в войска Су-57 с новыми двигателями. В СМИ была информация, что так называемое "изделие 30" или силовая установка второй очереди обеспечит истребителю сверхзвуковую крейсерскую скорость.

Между тем на опытном самолете уже испытано новое вооружение, размещенное во внутренних отсеках машины. Именно его внутрифюзеляжное положение было одним из требований заказчиков к пятому поколению истребителей.

Осенью прошлого года генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что Су-57 станет еще и носителем сверхдальней гиперзвуковой ракеты Р-37М.