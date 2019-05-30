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30.05.2019 16:06
Рубрика: Спорт

ЦСКА и "Спартак" примут участие в турнире телеканала "Матч Премьер"

Текст: Илья Соболев
ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" и "Ростов" сыграют на предсезонном турнире, организованном телеканалом "Матч Премьер".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщается в пресс-релизе организаторов, турнир, получивший название Кубок Париматч Премьер, пройдет в Австрии с 26 июня по 4 июля. Формат летнего Кубка будет идентичен тому, по которому проводился зимний турнир под эгидой "Матч Премьер" в Катаре. В нем, напомним, принимали участие "Зенит", "Локомотив", "Ростов" и "Спартак", который завоевал главный трофей.

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По ходу турнира все его участники проведут между собой по одному матчу. То есть в общей сложности будет сыграно шесть матчей. В случае ничьей по итогам 90 минут команды будут пробивать пенальти. За победу в основное время полагается три очка, в серии пенальти - два. За поражение в серии пенальти начисляется одно очко. В случае равенства очков при распределении мест в таблице решающим фактором станет разница забитых и пропущенных мячей и только потом будут учитываться личные встречи.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Это отличная возможность подготовиться к сезону, сыграв матчи с одними из сильнейших российских команд, - прокомментировал участие в турнире главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. - Все участники турнира стартуют в новом сезоне одно время, значит будут находиться в равных условиях. Эти игры будут очень полезными для новичков, которые уже пришли и еще, надеюсь, добавятся в нашу команду. Новобранцы смогут перед стартом чемпионата почувствовать, что такое российский футбол, какие там скорости, каков уровень борьбы и жесткости.

Напомним, краснодарский клуб по итогам сезона 2018/2019 занял третье место в российской Премьер-лиги, получив право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. ЦСКА стал четвертым, а "Спартак" - пятым. "Ростов" завершил сезон на девятой позиции.

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