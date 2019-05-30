Из 43 лет работы в МИДе добрую треть этого срока я занимался переговорными делами с Китаем по границе. Фактически на моих глазах возникло и укреплялось то главное, без чего невозможно строительство и развитие нормальных добрососедских отношений — доверие в политической и военно-политической областях между двумя странами. Многое нужно было исправлять, а что-то приходилось строить заново.

Делегация советских экспертов во время посещения одного из военных округов Народно-освободительной армии Китая. А.Н. Рожков - во втором ряду второй слева. Октябрь 1990 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Процесс восстановления доверия длился, условно говоря, более десяти лет. Качественный прорыв произошел только после советско-китайского саммита в Пекине в мае 1989 года (первый после 1959 года визит высшего советского руководителя). В подписанном по итогам Совместном коммюнике декларировалась нормализация двусторонних отношений, и было положено начало долгожданной военной разрядке. В качестве первого шага была достигнута договоренность о создании группы военных и дипломатических экспертов и обсуждении комплекса мер доверия с целью снижения военного противостояния. Обе стороны взяли на вооружение формулу прагматика № 1 в Китае, да, наверное, тогда и во всем мире, мудрого Дэн Сяопина "не оглядываться назад, устремлять взор в будущее" или, другими словами, "закрыть прошлое, открыть будущее".

Наша группа экспертов была создана сразу после саммита из представителей МИДа, минобороны и пограничников. Ее возглавил посол Г.В. Киреев, замечательный, одаренный китаист, владевший обширными знаниями и разносторонним кругозором, знаток китайской культуры и традиций, опытный и дотошный переговорщик…

Я был назначен в группу экспертов, а затем был его заместителем по мидовской линии, спичрайтером и дипломатом, отвечающим за широкий круг других обязанностей, связанных с "закулисной" работой с китайскими партнерами. Генрих Васильевич… сплотил вокруг себя делегацию как жесткой дисциплиной, так и доброжелательным ровным отношением. На наших внутренних совещаниях всегда было жарко и шумно, приветствовалась способность иметь и отстаивать собственную точку зрения. Естественно, на самих переговорах в делегации царили полное единодушие и нацеленность на достижение результата. Все вопросы, вплоть до мельчайших деталей, обсуждались на так называемой "пятерке" - совещании рабочего аппарата специальной комиссии Политбюро ЦК КПСС, куда входили представители ЦК КПСС, Совета Министров, МИД, минобороны, КГБ (туда входили погранвойска), международного отдела ЦК КПСС и ряда других ведомств.

…К каждому раунду переговоров готовился для утверждения комиссией Политбюро ЦК КПСС проект указаний делегации. После распада СССР такие проекты, согласованные с командованием погранвойск, утверждались МИДом и Генштабом ВС России.

Десятилетия конфронтации и полная утрата взаимного доверия не могли не сказаться на первоначальном настрое делегаций. Накал дискуссий порой зашкаливал, а советские и китайские военачальники, успевшие совершенно отвыкнуть от нормального общения и диалога за столом, были, конечно, априори враждебны и насторожены в отношении любых заявлений партнеров. Однако сторонам все же удалось "услышать" друг друга, оперативно, менее чем за полгода, подготовить и 24 апреля 1990 года подписать Соглашение о руководящих принципах.

Коллективное фото делегаций по сокращению военного присутствия в приграничных районах Китая, России и двух других стран. (А.Н. Рожков - в первом ряду, первый слева). 1994 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Сам факт переговоров о военной разрядке благотворно отразился на всем комплексе двусторонних отношений. Так, в частности, наметившаяся "пробуксовка" пограничных переговоров в октябре 1989 года была преодолена, и в июле 1990 года они были возобновлены, а в 1992 году был дан старт демаркации границы.

Начался новый, более сложный и, как сразу же стало ясно, неопределенно длительный этап предметных переговоров уже на уровне правительственных делегаций, возглавляемых экспертами в ранге посла. После 5-го раунда в ноябре 1991 года в переговорах стали участвовать представители суверенных республик, граничащих с Китаем - Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В сентябре 1992 года была создана совместная правительственная делегация. В качестве основы для переговоров принималось Соглашение от 24 апреля 1990 года. Двусторонний формат остался прежним с одной, надо сказать, уникальной особенностью - одну из сторон стали представлять четыре государства. С новым форматом появились и новые сложности. Согласование позиции внутри делегации нередко требовало немалых усилий, ведь представители трех новых азиатских государств только набирались необходимого опыта, а желание продемонстрировать собственную суверенную и независимую от России точку зрения иногда шло в ущерб здравому смыслу.

…Так, чтобы подготовиться к обмену исходной информацией о численности войск и вооружений, которые предполагалось охватить будущим соглашением, наметить предельные уровни по сокращаемым и ограничиваемым категориям вооруженных сил, которые остаются после сокращений, нужно было решить значимый вопрос - каковы географические пределы применения этих договоренностей. И здесь в полном смысле, как говорится, нашла коса на камень. Сначала китайская сторона предлагала определить географические зоны сокращений в 100-200 км по обе стороны границы (в это время у Китая на Дальнем Востоке основная группировка находилась примерно в 300 км от границы). Фактически не учитывался касающийся только нас комплекс факторов исторического, военно-организационного, военно-политического и другого характера.

Было затрачено много усилий и времени, пока китайская сторона шаг за шагом не начала воспринимать нашу аргументацию. А именно: на Дальнем Востоке сосредоточение наших войск связано с особенностями их дислокация в пределах, ненамного превышающих 100-километровую зону вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, около крупных административно-хозяйственных центров. Вся инфраструктура, находящаяся там же, связана с повседневной деятельностью войск. Такое положение формировалось долгие годы, постепенно и вызывалось многими известными факторами, в том числе и состоянием отношений с Китаем в 60 - 70-е годы.

…Немало было "крови пролито" и при дискуссиях о так называемых районах с особыми условиями, которые вообще выводились бы, как мы настаивали, из-под сокращений. Партнеры поначалу вообще отвергали саму идею. Наши объяснения сводились к тому, что по своему составу, предназначению и характеру возлагаемых на них задач дислоцированные здесь силы призваны решать более масштабные задачи обеспечения региональной и глобальной безопасности. Эти силы должны рассматриваться с учетом общего стратегического баланса в северо-западной части Тихого океана, особенно с учетом сложившейся там непростой ситуации, отнюдь не лишенной военного противостояния. В результате такими "чувствительными районами" в конечном счете договорились считать Хабаровский и Владивостокский. Надо признать, что если ширина полосы в 100 км, зафиксированная в документах, явилась результатом совместного компромисса, то формулировка по этим "чувствительным районам" в основном отражала гибкость и сдвиги в позиции китайской стороны.

С явно запросной позицией китайской стороны мы вначале также столкнулись и по вопросу предельных уровней сокращений. Так, нам было предложено сократить личный состав на 60% от исходных данных, а вооружение и военную технику - на 80%. (Чтобы представить, насколько диаметрально противоположными были позиции сторон, отмечу, что мы в начале предлагали сокращение соответственно на 8% и 10%.) Большое напряжение сил и время потребовались, чтобы стороны внутренне согласились с тем, что параметры сокращений должны отвечать как главному требованию - не подрывать обороноспособность наших стран, так и главному принципу - все сокращения должны быть доведены до уровня разумной оборонной достаточности, не ставящей под сомнение уверенности по обе стороны границы в своей защищенности. В результате таких дискуссий удалось убедить партнеров, что предлагаемые нами параметры - это баланс интересов, скрупулезно выверенный и просчитанный со всех возможных точек зрения.

А.Н. Рожков (второй справа) на пикнике Посольства КНР в РФ. 1996 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Это соглашение являлось первым и важнейшим документом военно-политического свойства, имевшим большое перспективное значение для интересов России, Китая и других стран-участниц, для интересов российско-китайских отношений в целом. В 15-страничное соглашение впервые вошли принципиально важные политические декларации о взаимном неприменении силы или угрозы силой, отказ от одностороннего военного превосходства. Была включена и различная практическая конкретика об обмене информацией в 100-километровой зоне по обе стороны от линии границы; об ограничительных мерах, касающихся масштабов войсковых учений - 40 тысяч на Восточной части и 4 тысячи - на Западной; отдельно прописаны основные направления сотрудничества между вооруженными силами и пограничными войсками в районе границы.

Как стороны и рассчитывали, заключение соглашения от 26 апреля 1996 года дало мощный импульс переговорам по "большому" соглашению и уже к декабрю 1996 года многие взаимоприемлемые параметры, в том числе по предельным уровням, были согласованы. Этому предшествовал используемый делегациями апробированный ход - выносить на "высший суд", подключать лидеров двух стран к обсуждению вопросов, тормозивших процесс переговоров. И мы, как правило, добивались искомого результата. В данном случае свою важнейшую принципиальную роль сыграло заявление президента России на российско-китайской встрече в верхах 25 апреля 1996 года о том, что Россия не представляет и не будет представлять угрозы для Китая и что в Москве убеждены, что Китай придерживается той же позиции.

Главы государств продемонстрировали политическую волю и готовность идти навстречу друг другу в чувствительных вопросах военной разрядки. И дело пошло. Переговорный процесс приобрел динамичный характер, позиции сторон стал отличать прагматичный, рациональный и конструктивный подход, лишенный излишней подозрительности, большая готовность к компромиссам, к развязке сложных узлов, к сближению и выработке решений, устраивающих обе стороны.

Договоренности ярко свидетельствовали о степени доверительности, поскольку на деле и являлись военно-техническими мерами доверия, демонстрировали проявленную с обеих сторон гибкость и компромиссность. Вкратце по сути: под действие соглашения в 100-километровых зонах по обе стороны границы подпадали сухопутные войска, фронтовая авиация, авиация ПВО, не затрагивались стратегические компоненты вооруженных сил. Пограничные войска не сокращались, для них фиксировался оптимальный уровень по личному составу и вооружениям. Предельные уровни по численности личного состава и различным видам вооружений и военной техники устанавливались по двум участкам - Восточному и Западному. Другими словами, стороны сохраняли столько войск, сколько их требовалось для обеспечения национальной безопасности, ни о каком "вакууме силы" или "демилитаризации" района применения Соглашения речь не шла, как не шла речь и о возможности наращивания сил. Дислокация войск, военных объектов, а также пунктов управления и узлов связи не менялась.

Параллельно с подготовкой соглашения о сокращении вооруженных сил, как уже отмечалось, шло урегулирование советско/российско-китайских пограничных проблем, третьим этапом которого принято считать 1987-2004 годы. Соглашение между СССР и КНР о советско-китайской государственной границе в ее Восточной части от 16 мая 1991 года имело, как известно, два "окна" - в районе островов при слиянии Амура и Уссури близ Хабаровска и по острову Большой в верховьях Амура, которые китайскими руководителями справедливо назывались "костями в горле".

Для решения этих остросюжетных тем в силу их исторической запутанности стороны в те годы еще не созрели. Хотя взаимопонимание по прохождению там линии границы отсутствовало, стороны предпринимали усилия и не упускали случая, чтобы прозондировать позицию партнера через диалоги по различной другой приграничной тематике. Так, вытекающая из "подвешенности" в прохождении границы неясность ситуации с перспективами плавания судов и вообще грузопассажирских потоков в этих районах подтолкнула китайскую сторону выступить инициатором проведения переговоров по плаванию судов мимо Хабаровска. Данная тема, помимо главного пограничного контекста, для нас была важна, поскольку непосредственно затрагивала и жизнедеятельность стратегически важного города.

По понятным обстоятельствам переговоры были очень непростыми и очень деликатными… Текст межправительственного протокола, который был подписан 3 сентября 1994 года, был составлен в сбалансированных, аккуратно выверенных и, на первый взгляд, несколько общих выражениях. Примечательно, что в тексте самого протокола ни разу впрямую не упоминались ни российская, ни китайская сторона. Речь шла о двух в равной степени задействованных в документе сторонах. А вот уже в правилах плавания судов, которые являлись неотъемлемой частью протокола, давалась вся конкретика, обязывающая именно российскую сторону обеспечивать нормальные условия беспрепятственного плавания китайских судов, регламентирующая их плавание в связи с графиком разведения российской стороной наплавного моста, порядок организации, в случае необходимости, российской лоцманской проводки и др.

Такой нетривиальный подход к поиску компромисса, по-видимому, потребовал и нетипичного решения с назначением главы делегации - переговорами с Китаем я занимался, в том числе и во время работы советником-посланником нашего посольства в Пекине.

Уже совершенно другими по своему характеру были переговоры по режиму границы. Доверие, утвердившееся в отношениях между нашими странами в различных областях, в том числе и в районе границы, позволило подготовить объемный и всеохватывающий документ (без приложений 26 страниц). Это "базовое" соглашение было подписано 27 мая 1994 года. Однако сторонам уже тогда было ясно, что к тексту документа через какое-то время придется вернуться и насытить его теми статьями и пунктами, которые реально отражали бы все огромные позитивные изменения в российско-китайских отношениях в целом и в ситуации на границе в частности. 9 ноября 2006 года, то есть через 12 лет, было подготовлено новое, значительно дополненное соглашение, куда был включен накопленный к тому времени справочный материал - глоссарий терминов, перечисление конкретных документов делимитации и демаркации границы. Были более обстоятельно изложены статьи, свидетельствующие о развитии и углублении взаимодействия и сотрудничества на границе: о пограничных водах, о хозяйственной деятельности в приграничных районах, об экономических связях населения по обе стороны границы и др. Таким образом, более чем на десяток страниц расширился текст документа, а вместо 4 приложений появилось 17.

Большой удачей своей дипломатической службы считаю участие в более чем двухлетней подготовке соглашения относительно линии прохождения границы по двум остававшимся несогласованными районам - один в верховьях реки Аргунь, другой - в районе города Хабаровска.

Общими усилиями с китайскими партнерами удалось выработать компромиссную и совсем непростую схему решения этой крайне болезненной проблемы. 14 октября 2004 года было подписано дополнительное соглашение. Необитаемый остров Тарабаров и неиспользуемая часть острова Большой Уссурийский становились китайской территорией.

Была закрыта тема, продолжавшая висеть в отношениях между Россией и Китаем практически 40 лет…

Граница протяженностью в 4300 километров проходит между нашими странами, являясь местом схождения двух мощных цивилизационных "тектонических плит". История и сегодняшнее состояние отношений между Россией и Китаем показывают, что эта весьма длинная полоса проведена в высшей степени справедливо и ответственно.

Об авторе

А.Н. Рожков - российский дипломат, работал на различных должностях в МИД СССР и России и посольстве СССР/России в КНР, заместитель главы объединенной правительственной делегации России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана на переговорах с Китаем.

12 июня 2005 - 31 октября 2011 гг. - Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Сингапуре.