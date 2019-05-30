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30.05.2019 19:36
Рубрика: Культура

Джоан Роулинг в конце июня представит 4 новые истории о Гарри Поттере

Текст: Андрей Васильев
В четверг стало известно, что британская писательница Джоан Роулинг в конце июня представит четыре новые истории о Гарри Поттере, предлагая поклонникам мальчика-волшебника возможность "углубиться в богатую историю магии". Электронные книги выйдут на Pottermore - цифровой платформе, посвященной всему, что связано с волшебным миром.
Сцена из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Фото: РИА Новости Сцена из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Фото: РИА Новости
Сцена из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Фото: РИА Новости

Как сообщает Daily Mail, четыре небольших рассказа Роулинг о Гарри Поттере будут посвящены урокам, которые главный герой и его друзья получили в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Речь пойдет об обучении заклинаниям, защите от темных сил, зельям, травологии, гаданиям, астрономии и уходу за магическими существами.

Сайт Pottermore обещает, что книги "вернут вас в прошлое, чтобы узнать о традиционном фольклоре и магии, лежащих в основе историй о Гарри Поттере".

Первое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за 91 тысячу долларов

Первые две книги - "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств" и "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и травологию" - выйдут 27 июня. Немного позднее выпустят третью и четвертую книги - "Гарри Поттер: путешествие через гадание и астрономию" и "Гарри Поттер: путешествие через уход за магическими существами". Все четыре книги проиллюстрированы лондонским художником Роханом Дэниелом Иасоном.

Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" увидела свет в 1997 году. В ней повествуется о молодом волшебнике Гарри и его друзьях Гермионе Грейнджер и Роне Уизли во время их пребывания в Хогвартсе, а также об их противостоянии с темным лордом Волан-де-Мортом.

В прошлом году тираж книг о Гарри Поттере, переведенных на 80 языков, превысил полмиллиарда экземпляров, а Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире. Бренд "Гарри Поттер" оценивается почти в 13 миллиардов долларов.

Культура Литература
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