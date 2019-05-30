Джоан Роулинг в конце июня представит 4 новые истории о Гарри Поттере

В четверг стало известно, что британская писательница Джоан Роулинг в конце июня представит четыре новые истории о Гарри Поттере, предлагая поклонникам мальчика-волшебника возможность "углубиться в богатую историю магии". Электронные книги выйдут на Pottermore - цифровой платформе, посвященной всему, что связано с волшебным миром.

Как сообщает Daily Mail, четыре небольших рассказа Роулинг о Гарри Поттере будут посвящены урокам, которые главный герой и его друзья получили в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Речь пойдет об обучении заклинаниям, защите от темных сил, зельям, травологии, гаданиям, астрономии и уходу за магическими существами.

Сайт Pottermore обещает, что книги "вернут вас в прошлое, чтобы узнать о традиционном фольклоре и магии, лежащих в основе историй о Гарри Поттере".

Первые две книги - "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств" и "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и травологию" - выйдут 27 июня. Немного позднее выпустят третью и четвертую книги - "Гарри Поттер: путешествие через гадание и астрономию" и "Гарри Поттер: путешествие через уход за магическими существами". Все четыре книги проиллюстрированы лондонским художником Роханом Дэниелом Иасоном.

Первая книга "Гарри Поттер и философский камень" увидела свет в 1997 году. В ней повествуется о молодом волшебнике Гарри и его друзьях Гермионе Грейнджер и Роне Уизли во время их пребывания в Хогвартсе, а также об их противостоянии с темным лордом Волан-де-Мортом.

В прошлом году тираж книг о Гарри Поттере, переведенных на 80 языков, превысил полмиллиарда экземпляров, а Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире. Бренд "Гарри Поттер" оценивается почти в 13 миллиардов долларов.