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30.05.2019,  
14:58
Текст:  Алексей Брусилов

Эффектное фото иранского Т-72С в Ираке появилось в Сети

Т-72С иранских вооруженных сил в соседнем Ираке принимали участие в операциях по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

В Сети появилось эффектное фото одной из таких машин, сделанных, по всей видимости, командиром танка непосредственно на поле боя. Большую зрелищность изображению придают два горящих вдалеке объекта, от которых в небо поднимаются черные столбы дыма.

Фото: Mark12345-6789 / wikimedia.org
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Как утверждается, иранцы передали своим союзникам от 6 до 10 "семьдесят вторых" данной модификации. Сообщается, что всего должны были поступить 100 единиц, но сделка сорвалась, якобы, из-за давления со стороны иракского парламента.

Военные эксперты скептически относятся к этой информации. Дело в том, что сам Иран находится под санкциями, запрещающими ему приобретать бронетехнику и многие другие виды вооружений, поэтому каждый Т-72С (а их всего чуть более 400) на счету.

В то же время даже имевшиеся в Ираке танки прекрасно показали себя. Они использовались в различных операциях и не понесли потерь. Чего не скажешь, например, об M1A1M Abrams, также воевавших с террористами.

В настоящее время эта техника возвращена обратно в Иран. Иракские танкисты, в свою очередь, занимаются освоением поставленных из России Т-90С и восстанавливают оставшиеся от армии Саддама Хусейна Т-72.

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