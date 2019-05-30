Как китайские и советские дипломаты находили общий язык

Яркие впечатления от первых контактов с китайскими дипломатами сохранились у меня на всю жизнь. Знакомство с китайскими коллегами состоялось практически сразу же после прихода на работу в МИД СССР осенью 1973 года.

Коллективное фото после передачи верительных грамот послом КНР в СССР Ян Шоучжэном (первый ряд, второй слева) первому заместителю председателя Президиума Верховного Совета СССР В.В. Кузнецову (первый ряд, второй справа).В третьем ряду третий справа - Леонид Моисеев. 1980 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Мне было поручено, в числе прочих обязанностей, связываться с посольством КНР в Москве, в случае необходимости передавать туда официальную информацию, договариваться о встречах руководителей, приглашать сотрудников посольства на различные протокольные мероприятия и т.д. В свою очередь, сотрудники китайского посольства выходили на меня, если необходимость в таких контактах возникала у них. Следует признать, что наше общение в то непростое для советско-китайских отношений время было совсем нечастым.

Китайское посольство в Москве, как известно, располагается в прекрасном комплексе зданий на Ленинских горах на улице Дружбы вблизи главного высотного здания МГУ. Тогда это был утопающий в зелени малонаселенный район столицы. Немаловажно, что оттуда можно было достаточно свободно и быстро добираться до центра города, где находились МИД и другие правительственные учреждения. В силу специфики тогдашнего времени контакты посольства осуществлялись в основном с советским внешнеполитическим ведомством и министерством внешней торговли.

Послом тогда был Лю Синьцюань - незаурядный человек с большими заслугами перед своей страной. Он принадлежал к старшему поколению китайских революционеров, участвовал в боях с гоминьданом, дослужился до звания генерала. В Москву Лю Синьцюань прибыл осенью 1970 года, когда после нескольких лет перерыва СССР и КНР вновь обменялись послами. Договоренность об этом была достигнута в сентябре 1969 года во время исторической встречи в Пекине Председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и Премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая. СССР направил послом в Пекин также весьма заслуженного человека - первого секретаря Ленинградского обкома КПСС, участника войны Василия Толстикова.

В то время посольство Китая в Москве было укомплектовано сильными дипломатами. Многие из них хорошо знали нашу страну, прекрасно владели русским языком. Впоследствии они стали известными и даже выдающимися на дипломатическом, а некоторые и на государственном поприще людьми. Так, советниками посольства работали Цянь Цичэнь - в будущем министр иностранных дел и вице-премьер КНР, а также Ван Цзиньцин, спустя два десятилетия сам ставший послом в Москве. На должностях атташе были Дай Бинго и Гуань Хэнгуан, на должности переводчика - Пань Чжаньлинь. Все они достигли самых высоких дипломатических постов.

Леонид Моисеев (первый слева) на пикнике Посольства КНР в РФ. 1996 г. Фото: Медиакорпорация Китая

В связи с очень непростыми отношениями между двумя странами, возможности для знакомства с жизнью советских людей и просто для отдыха были у китайских дипломатов весьма ограниченными. Да и со своими коллегами из МИД СССР они встречались лишь изредка, как правило, в ходе осуществления официальных демаршей. Поэтому в конце 1973 года руководство Первого Дальневосточного отдела министерства поручило нам совместно с Протокольным отделом подумать над организацией для китайского посольства выезда за город с посещением одного из предприятий Московской области. Предполагалось, что в поездке примут участие 10-15 китайских дипломатов во главе с послом и примерно столько же сотрудников нашего МИД.

После недолгих обсуждений наш выбор пал на совхоз Горки-2. Это было сравнительно передовое по тем временам сельскохозяйственное предприятие, специализировавшееся на производстве молока, расположенное всего в 20 километрах от Москвы в живописной местности с хорошей подъездной дорогой. Немаловажным по тем временам обстоятельством было то, что этот совхоз уже посещали представители зарубежных государств и дорога к нему была открыта для иностранцев. Главным же привлекательным моментом была возможность совместить ознакомление с работой советских аграриев с интересной культурной программой - в совхозе был хороший конезавод и неплохой крытый манеж, в котором для гостей организовывали театрализованные представления с джигитовкой.

После сравнительно непродолжительного изучения нашего предложения, китайское посольство дало согласие. Были определены дата и время совместного выезда за город. Планировали провести вместе почти целый день.

В указанные день и час кортеж из нескольких автомашин стартовал от Посольства КНР на Ленинских горах в западном направлении. Группу китайских дипломатов возглавлял посол Лю Синьцюань. От МИД СССР в поездке приняли участие заведующий Первым Дальневосточным отделом Михаил Капица, его замы и несколько сотрудников министерства, работавших на китайском направлении.

Выехав из города, машины свернули на Рублево-Успенское шоссе. В то время это была малооживленная загородная трасса, проходящая по живописной дачной местности с красивыми сосновыми лесами, изредка перемежающимися просторными сельскохозяйственными угодьями. Со времен Сталина вдоль нее стали селиться высшие государственные чиновники, выдающиеся деятели культуры и искусства. Здесь был прекрасный чистый воздух, рядом протекала Москва-река, в которой можно было купаться.

Проехав несколько поселков и деревень, мы добрались до Горок, где высоких иностранных гостей встречало местное начальство. Чувствовалось некоторое напряжение - здесь еще не бывали китайские представители, да и отношения между нашими странами оставались в то время весьма непростыми. Несколько скованными поначалу были и китайские дипломаты. Началась экскурсия, и постепенно атмосфера стала более естественной. Гостям явно импонировала доброжелательность хозяев, их готовность развернуто и конкретно отвечать на поставленные вопросы. В свою очередь, для руководства совхоза приятной неожиданностью оказалось то, что китайские дипломаты хорошо владеют русским языком, активно интересуются положением дел в хозяйстве и не лишены чувства юмора, что нечасто встречается у членов иностранных официальных делегаций. Одним словом, ко времени совместного обеда настрой с обеих сторон стал по-настоящему дружеским.

Леонид Моисеев (первый слева) на мероприятии в Посольстве КНР в РФ. 1994 г. Фото: Медиакорпорация Китая

Наконец настало время кульминационной части экскурсии. Хозяева и гости проследовали в крытый манеж, где предстояло посмотреть театрализованное представление с участием нескольких десятков конников на прекрасных лошадях различных мастей. Манеж был местной достопримечательностью, о нем было известно то, что там умение держаться в седле поддерживали ветераны-кавалеристы, в том числе герой Гражданской войны прославленный маршал Буденный, чья дача находилась неподалеку.

Накануне приезда китайских дипломатов руководство совхоза поинтересовалось у нас, какую направленность придать конному представлению. Мы сообщили, что посол Лю Синьцюань - боевой генерал и что ему может понравиться театрализованное действо военного характера. Как только на манеже появились всадники, стало ясно, что хозяева правильно выстроили сюжетную линию. Вороные кони несли на себе участников Гражданской и Великой Отечественной войн, одетых в черные кожанки с кубанками на головах, вооруженных маузерами и шашками. Все пространство посыпанной опилками арены заполнилось мастерами верховой езды, которые показывали чудеса вольтижировки, одновременно участвуя в имитации конного боя с противником, нанося ему шашечные удары и вынуждая к отступлению. Это динамичное зрелище захватило всех зрителей. Гости, сидевшие на специальной трибуне, возвышавшейся над манежем, прильнули к перилам и не сводили глаз с всадников. Было очевидно, что такое зрелище они видят впервые.

Через какое-то время представление закончилось, и разгоряченные конники выстроились на манеже ровными рядами лицом к трибуне. Внезапно вперед выехал немолодой всадник на белом коне, одетый как командир Красной армии времен Гражданской войны. Он остановил коня прямо напротив посла Лю Синьцюаня, выхватил из ножен шашку и отсалютовал ею китайскому послу. Взволнованный представлением и особенно адресованным ему военным приветствием, посол, повинуясь невольному душевному импульсу, поднялся и отдал честь вытянувшемуся перед ним с поднятой над головой шашкой всаднику. Эта сцена произвела сильное впечатление на всех присутствовавших. Думаю, многие из них надолго запомнили ее. Лично у меня она осталась в памяти на всю жизнь как одно из самых первых ярких впечатлений всей долгой дипломатической карьеры.

Об авторе

Леонид Петрович Моисеев - российский дипломат, с 1973 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД России и в дипломатических представительствах России в других странах мира. В 1994-1997 гг. - был первым заместителем директора Первого департамента Азии МИД России, в 1997-2001 гг. - директором Первого департамента Азии МИД России, с февраля 2000 г. - член коллегии МИД России. В 2001-2005 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Австралии. В 2006-2011 гг. - специальный представитель Президента РФ по делам Шанхайской Организации Сотрудничества, руководитель делегации РФ по вопросам ШОС, в 2011-2015 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сингапур.