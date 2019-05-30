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30.05.2019 22:04
Рубрика: Власть

Оружие напоказ

Летом покажут новейшую боевую технику
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Пресс-служба "Рособоронэкспорта" озвучила перечень продукции, которая будет выставлена этим летом на трех крупнейших военно-технических выставках. Это именно то, что пользуется наибольшим спросом на мировом рынке вооружений.

Казалось бы, какой смысл компании, работающей в основном за границей, участвовать в показах, которые проходят внутри страны. Объяснение простое - российские выставочные площадки приобретают все большую популярность в мире. Они вошли в ТОП-5 крупнейших мировых площадок в своих сегментах. Статистика говорит, что как раз российские выставки дают нашим спецэкспортерам максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, эти всегда яркие выставки "посещают практически все наши зарубежные партнеры и потенциальные заказчики из большинства регионов мира". А для жителей России - больших и маленьких - это возможность увидеть русское оружие во всей его красе.

Военно-технический форум АРМИЯ-2019, который пройдет с 25 по 30 июня, представляет главные экспортные новинки и бестселлеры российской оборонки.

В парке "Патриот" можно не только увидеть, но и потрогать своими руками ряд прорывных для мирового рынка новинок. Это автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии, специальные автомобили "Тигр-2" нового поколения, новейшие зенитные ракетные комплексы "Викинг", глубоко модернизированный "Тор-Э2". Внимание гостей, конечно же, привлечет известная во всем мире зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".

Не останется без внимания боевая машина огневой поддержки "Терминатор", как, впрочем, весь ряд экспортируемой бронетехники.

Авиационный сегмент АРМИИ-2019 будет представлен на аэродроме Кубинка. Там можно будет увидеть авиатехнику, которая пользуется наибольшим экспортным спросом. В частности, истребители Су-35 и МиГ-35, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Впервые будет показан ударный беспилотник "Охотник". Он пока не экспортируется, но для специалистов важно оценить интерес к нему наших зарубежных партнеров.

Российские выставки посещают практически все потенциальные заказчики нашего оружия из большинства регионов мира, только здесь можно увидеть боевую технику во всей ее красе

Представителей военно-морских сил иностранных государств, а также наших соотечественников на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который пройдет с 10 по 14 июля, также ждет ряд интересных новинок. Будет демонстрироваться натурный образец берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", зенитного ракетного комплекса "Редут", различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, учебно-боевые самолеты Як-130, многоцелевые и боевые вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

Власть Безопасность Армия Компании ВПК "Рособоронэкспорт" Оружие с Сергеем Птичкиным
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